Nawaf Salam pediu às autoridades que tornassem públicos os seus planos de contratação, concursos e decisões de adjudicação. Uma operação do Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução no Distrito de Zahlé ilustra o que um cidadão já pode verificar: o vencedor e o prêmio para um lote de reparo escolar, mas ainda não sua data de entrega real do cartão de prêmio.
Recurso publicado, decisão fundamentada
O Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução emitiu um convite à apresentação de propostas de reparação em instituições públicas que tinham recebido pessoas deslocadas e que deixaram de ser utilizadas como abrigo no momento do processo. A folha da Autoridade de Contratos Públicos é datada de 26 de setembro de 2026. Uma reunião com empresas interessadas resultou num relatório publicado em 2 de Outubro. O prazo para apresentação era 6 de outubro ao meio-dia.
Os resultados publicados em 10 de Novembro indicam uma dotação provisória em 30 de Outubro. O Conselho seleciona Saba Makhlouf Estabelecimento para negociação e contratação por $431.561, incluindo $50.000. De acordo com a decisão, um proponente tinha proposto um preço mais baixo para o Zahlé, mas a sua capacidade financeira permitiu-lhe ser mantido apenas num lote. A compra faz parte do projeto de assistência de emergência financiado pelo empréstimo do Banco Mundial 9841. O montante de atribuição é específico deste lote; Não é o projecto nacional.
O preço escolhido não prova a conclusão
A decisão indica o nome do comprador, o montante retido, a empresa e o motivo da sua escolha. Na ficha de atribuição consultada, não são indicados os campos correspondentes à assinatura, ao início do trabalho, à entrega e à aceitação final. Isso não prova que o trabalho não começou ou que foi feito um pagamento. O resultado da adjudicação do contrato, a ordem de arranque e os documentos de recepção devem ser reconciliados. A comparação entre os custos iniciais e finais exige igualmente as despesas efectivas autorizadas e pagas.
Ao apresentar o relatório da Autoridade em 25 de Novembro, o Primeiro-Ministro anunciou que o Conselho de Ministros acompanharia o cumprimento da lei com base nos indicadores da agência. O caso de Zahlé mostra a diferença entre tornar visível a escolha de uma empresa e poder acompanhar as despesas até que um estabelecimento seja reaberto. No registro público, o primeiro passo é documentado; a data de recebimento não é.
Comentários