A convenção de cidadãos começou na sexta-feira no Palais d’Iéna. Ela vai ouvir o Tesouro neste sábado e vai apresentar suas propostas em março de 2027.

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Cento e cinquenta pessoas sorteadas começaram sexta-feira 27 de novembro em Paris para trabalhar nas prioridades de déficit, dívida e gastos. A Convenção organizada pelo Conselho Económico, Social e Ambiental (CESE) deverá apresentar propostas em março de 2027. Ela não vai votar no orçamento.

A primeira sessão tem lugar de 27 a 29 de Novembro no Palais d’Iéna. O CESE solicita aos participantes que considerem quais as opções que poderão reduzir o défice e preparar-se para o futuro. O exercício abrange o Estado, as autoridades locais e regionais e a segurança social. Não se limita, portanto, aos gastos dos ministérios ou à única lei de finanças do governo.

Um primeiro fim de semana para entender contas públicas

O Economista-Chefe da Direção Geral do Tesouro, Dorothée Rouzet, está agendado para abrir as audiências neste sábado, às 14h30, domingo, às 11h15, a reunião sobre o escopo das finanças públicas reunirá o ex-relator-geral do orçamento Gilles Carrez, diretor-geral do INSEE, Fabrice Lenglart, diretor da Segurança Social Pierre Pribile e Diretor Executivo de Finanças Públicas de Amélie Verdier. Ambas as audições são anunciadas em directo nos canais do CESE.

As primeiras reuniões centram-se na leitura das contas e das diferentes administrações que as compõem. O défice é o saldo negativo de um exercício ; a dívida mede um saldo. Uma melhoria do défice não significa necessariamente uma redução imediata da dívida. Os cidadãos poderão pedir informações e ouvir oradores que defendam posições diferentes. Um comitê de governança de 14 membros organiza o trabalho e seleciona as partes interessadas de acordo com uma exigência de pluralismo.

Sete sessões até Março

Após este fim de semana, os 150 participantes estão programados para se reunir de 11 a 13 de dezembro, em seguida, duas vezes em janeiro e fevereiro, antes de uma sessão final de 19 a 21 de março de 2027. O CESE pretende, em primeiro lugar, fornecer informações, depois analisar vários cenários e, finalmente, adoptar o relatório. Uma plataforma também ajuda a contribuir para a reflexão fora do grupo desenhado por lote.

O calendário do trabalho é diferente do do debate orçamental no Parlamento. As conclusões serão propostas; Não determinarão as receitas ou despesas do Estado sem decisão das instituições competentes.

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