Os transportes públicos de Genebra localizaram o incidente que levou à campanha de phishing em 24 de novembro. A loja está offline, mas o aplicativo e os distribuidores permanecem acessíveis.

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O Geneva Public Transport (GTP) anunciou em 27 de novembro que os dados utilizados em uma campanha de phishing vieram de um incidente que afetou sua loja online. Eles desativaram a loja, mas os viajantes ainda podem comprar seus ingressos no aplicativo ou de distribuidores.

Os TPGs alertaram seus clientes em 24 de novembro após enviar e-mails e SMS que imitaram a operadora. Estas mensagens referem-se a uma página falsa para obter informações pessoais e bancárias. No dia 26, o operador indicou ainda que estava a investigar a origem dos dados. No dia seguinte, ele ligou a campanha a um incidente em sua loja online, separado de seu site principal de notícias.

As pessoas identificadas foram contatadas

Segundo a operadora, terceiros puderam aceder ao nome, nome, data de nascimento, sexo, língua preferida e dados de contacto de determinados clientes. Os dados bancários não estão incluídos nesta lista: é a página fraudulenta que procurou coletá-los. Os TGP afirmam que escreveram aos indivíduos que identificaram como preocupados e forneceram-lhes os dados que podem ter sido expostos. Não quantificaram o número de clientes afectados no seu comunicado de imprensa.

Além da loja, as plataformas de gestão para empregadores e comunidades foram desligadas como precaução. O Escritório Federal de Segurança Cibernética e o Oficial Federal de Proteção de Dados foram informados. A operadora anunciou que apresentara queixa à polícia cantonal e ao Ministério Público.

Onde comprar um bilhete ou renovar uma assinatura

A rede de autocarros e eléctricos, os distribuidores e a aplicação permanecem em serviço, de acordo com a TPG. Os bilhetes podem ser adquiridos no aplicativo ou a distribuidores; para renovação da assinatura, o operador direciona os clientes para suas agências locais e lojas.

No caso de uma mensagem suspeita, os TPGs convidam você a não transmitir dados pessoais ou bancários e a passar diretamente por seu site ou serviço ao cliente em 00800 022 021 20. O comunicado de imprensa de 27 de novembro não prevê uma data para a reabertura da loja.

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