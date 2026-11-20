Donald Trump disse que não estava apressado para tomar uma decisão sobre o Irã e remeteu a discussão de volta para o Ano Novo. Quando solicitado a retornar da China, o presidente dos EUA não anunciou uma data de greve ou suspensão de hostilidades. O Senado rejeitou separadamente um pedido de retirada das forças americanas.

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Donald Trump disse quinta-feira, 19 de novembro, que ele não estava apressado para decidir sobre o Irã e que ele iria vê-lo após o início do ano. Questionado separadamente sobre a hipótese de novas greves, o presidente dos EUA também remeteu a discussão para o pós-ano novo. Ele não anunciou uma data de operação ou uma suspensão formal de hostilidades.

Comentários sobre o retorno da China

Em uma entrevista telefônica com Axios durante seu retorno da China, Donald Trump indicou que não era precipitado em tomar uma decisão sobre o Irã e que ele veria o que aconteceria após o início do ano. Ele fez observações semelhantes a Reuters em seu avião. Interrogado desta vez sobre possíveis novas greves, ele respondeu que iria falar sobre isso após o Ano Novo.

O ponto de vista de Donald Trump é quando ele diz que quer olhar para ele ou falar sobre isso novamente. Não constitui uma data fixa para uma operação, nem constitui um compromisso de excluir a utilização da força até então. Esta indicação pública é nova nas discussões internas anteriormente relatadas.

Um voto separado no Senado

Na mesma quinta-feira, o Senado dos EUA rejeitou a resolução H.Con.Res.93, que exigia a retirada das forças dos EUA das hostilidades contra o Irã. A rejeição não estabeleceu um calendário militar. O voto e as conversas de Donald Trump são, portanto, dois passos distintos: o Senado votou sobre um pedido de retirada, enquanto o Presidente se referiu publicamente ao momento em que ele pretendia falar novamente sobre as consequências do conflito.

A declaração emitida pela China após o encontro entre Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin em Shenzhen não contém qualquer compromisso com o conflito com o Irã. Nem é a entrevista do Presidente dos EUA um anúncio conjunto dos três países.

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