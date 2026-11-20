Os ataques russos resultaram em três mortes e cerca de 15 feridos em Kiev, de acordo com o conselho municipal. Três pontes estão danificadas.

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Os ataques russos na noite de 19-20 de novembro resultaram em três mortes e cerca de 15 feridos em Kiev, de acordo com um relatório provisório publicado pela manhã de sexta-feira pelo prefeito Vitali Klitschko. Três pontes foram danificadas e o tráfego entre as duas margens do Dnipro foi interrompido.

O prefeito relatou que sete feridos haviam sido hospitalizados e que outros estavam sendo atendidos ali. De acordo com as primeiras informações da prefeitura, as três pessoas que morreram eram funcionários do serviço de água da capital. Esta avaliação diz respeito ao ataque da noite, distinto das greves de quinta-feira que danificou várias missões diplomáticas.

Tráfego perturbado entre os dois bancos

A prefeitura relatou danos a três prédios e restrições de tráfego em alguns deles. Pediu aos residentes que limitassem a condução às viagens essenciais e aos empregadores para permitirem o trabalho à distância, sempre que possível. As primeiras comunicações municipais não dão um prazo para voltar ao normal.

O prefeito também anunciou que uma infraestrutura essencial na cidade tinha sido danificada. A extensão dos danos e as consequências para os habitantes permaneceram por estabelecer nas primeiras revisões consultadas.

Arquivo de fotos: Kyiv Street durante um corte de energia, 25 de novembro de 2022. Bektour / Wikimedia Commons,CC BY 4.0Não mostra as greves de 20 de novembro de 2026. Vestido editorial Libnanews.

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