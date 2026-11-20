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Beit Beirute: preservar os traços da memória
Em Sodeco, uma reunião anunciada nesta sexta-feira, 20 de novembro às 17h coloca a preservação de museus e arquivos na vanguarda.
Fotos do arquivo: Libnanews, incluindo François El Bacha. Narração: voz de síntese.
https://libnanews.com/beit-beirut-preserver-les-traces-de-la-memoire/
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