Líbano: Menassa defende a voz do Exército · Vozes globais

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Na quinta-feira, 13 de agosto de 2026, o ministro libanês da Defesa, Michel Menassa, pediu desculpas às famílias dos soldados que haviam caído em serviço dois dias depois de deixar a sessão parlamentar sem poder explicar as observações do Exército libanês sobre a lei geral da anistia. Em uma declaração invulgarmente pessoal, ele afirma ter falhado em « fazer ouvir a voz do exército » e promete que « o silêncio não será um destino » ou « a decepção de ontem o fim da história ».

O texto vem depois da aprovação pelo Parlamento da Lei da Amnistia Geral e da redução excepcional de determinadas sanções. A votação de 12 de Agosto não encerrou a crise aberta entre Menassa e o Primeiro-Ministro Nawaf Salam. O seu confronto diz respeito tanto ao conteúdo do texto como ao direito do Ministro da Defesa de apresentar directamente aos deputados as observações elaboradas pela instituição militar.

Michel Menassa pede desculpas às famílias dos soldados mortos

Michel Menassa primeiro se dirige às famílias dos soldados que morreram no exercício de suas funções. Ele diz que não encontrou palavras em face de sua dor para igualar seus sacrifícios e considera o sangue de seus filhos como uma responsabilidade que envolve diretamente o Estado. O ministro reconhece acima de tudo que ele era incapaz de defender publicamente o seu direito « como eles merecem » no momento em que o Parlamento estava considerando uma lei que poderia beneficiar alguns detidos processados ou condenados em casos envolvendo o exército.

O ministro vai mais longe do que um mero arrependimento de protocolo. Ele afirma sentir-se pessoalmente culpado, seja qual for a sua posição, porque ele foi incapaz de falar quando o exército sentiu que era necessário expor suas reservas. No entanto, promete continuar a assumir a posição da instituição militar e defender o seu direito de se expressar, ligando directamente esta responsabilidade ao sacrifício dos soldados caídos pelo Líbano.

Esta formulação dá ao comunicado significado político imediato. Menassa não apresenta o incidente parlamentar como uma disputa pessoal com Nawaf Salam. Ele o descreveu como uma época em que a voz do exército teria sido impedida, enquanto o texto discutido afetava diretamente os arquivos de soldados mortos em confrontos e os direitos de suas famílias.

« O exército foi impedido de falar »

A passagem mais política do comunicado diz respeito à sessão parlamentar. Menassa afirma ter visto « vozes se reunindo contra a voz do exército » e posições convergem enquanto, segundo ele, a instituição militar deve ser protegida em vez de contida. Ele também denuncia aqueles que tratariam a palavra do exército como um fardo e sacrifício de seus mortos como um elemento secundário em cálculos políticos.

O ministro resumiu sua queixa em uma fórmula direta: « Ontem o exército foi impedido de falar ». Ele acrescenta, no entanto, que o sangue de seus mártires não pode ser silenciado em sua consciência. Para ele, o exército não deve ser visto como um partido de um conflito político, nem deve ser usado como um instrumento que é mobilizado e depois descartado, dependendo das circunstâncias.

Menassa também insiste no lugar especial da instituição militar em um país atravessado por divisões políticas e denominacionais. Apresenta-o como uma das últimas instituições que ainda gozam de confiança nacional e recorda que os soldados que morreram em serviço não escolheram sua missão de acordo com sua filiação comunitária. Sua mensagem visa, assim, colocar a disputa com o chefe de governo em terreno institucional e não religioso.

O conflito surgiu da lei geral da anistia

A crise remonta a terça-feira, 11 de Agosto. Michel Menassa tinha vindo ao Parlamento com comentários escritos do Exército Libanês sobre as alterações à lei geral de anistia proposta. Estas observações tinham sido enviadas no dia anterior ao vice-presidente da Câmara, Elias Bou Saab, e o ministro queria apresentá-las aos deputados.

Nawaf Salam s O primeiro-ministro considerou que a posição política do governo deveria ser expressa pelo chefe de governo e não apresentada separadamente como a do exército. A troca entre os dois homens ficou inflamada, Menassa deixou a Câmara sem falar e o incidente causou uma crise dentro da maioria do governo.

O comando do exército teria então insistido que o ministro deveria ser capaz de fazer suas observações. Vários deputados também defenderam seu direito de ser ouvido, enquanto o Presidente da Câmara, Nabih Berri, tentou mediação. O desacordo então ultrapassou o conteúdo da anistia: perguntou se uma instituição diretamente envolvida por uma lei poderia enviar publicamente sua avaliação aos deputados através de seu ministro.

Famílias militares no centro do desacordo

A sensibilidade do caso reside nas categorias de presos elegíveis para anistia. As discussões incluíram pessoas processadas ou condenadas em casos terroristas e em confrontos entre grupos armados e o Exército Libanês. O combate de Abra em 2013 e Ersal em 2014 continua particularmente presente na memória da instituição e das famílias de soldados mortos.

O Ministério da Defesa e o exército não necessariamente se opuseram a qualquer mecanismo de anistia. A sua preocupação era com as exclusões e o risco de que um mecanismo para corrigir detenções excessivamente longas ou velhas situações judiciais também beneficiasse os envolvidos na morte de militares. Era isso que Menassa queria defender perante o Parlamento antes da votação.

O Parlamento aprovou finalmente o texto na quarta-feira, 12 de Agosto. Entre outras coisas, a lei prevê a libertação de dezenas de detidos qualificados como islamistas e altera as regras aplicáveis a certas detenções longas sem julgamento. Sua adoção responde a uma antiga demanda de famílias que denunciam anos de prisão sem condenação final, mas reavivou a oposição de parentes de soldados mortos que temem que a clemência legislativa apague a gravidade dos crimes cometidos contra o exército.

Menassa transforma a sua partida do Parlamento num compromisso

O comunicado de quinta-feira aparece assim como a resposta política de Michel Menassa depois de dois dias durante os quais ele permaneceu relativamente silencioso sobre o fundo de seu confronto com Nawaf Salam. Em vez de detalhar as discussões com o primeiro-ministro, ele escolheu se dirigir diretamente às famílias dos soldados mortos e apresentar sua incapacidade de falar com os deputados como uma falha pessoal para fazê-lo.

Esta escolha também lhe permite evitar, nesta fase, um confronto frontal adicional com o chefe de governo. Menassa não cita Nawaf Salam em sua declaração. No entanto, visa claramente aqueles que, na sua opinião, contribuíram para impedir o exército de expressar a sua posição e afirma que o que aconteceu no Parlamento não deve tornar-se uma regra duradoura.

A fórmula final é tanto uma promessa para as famílias como um aviso institucional. Ao afirmar que « o silêncio não será um destino » e que « a decepção de ontem não será o fim da história », Menassa sugere que pretende retornar ao lugar do exército no debate sobre a anistia e defender publicamente os direitos da instituição e seus mortos.

A lei está agora aprovada, mas a disputa política que provocou permanece em aberto. O Ministro da Defesa ainda não tornou público o conteúdo integral das observações que o exército queria fazer aos deputados, e o seu comunicado de 13 de Agosto mostra que o episódio parlamentar continua a ser considerado pelo Ministério da Defesa como uma questão não resolvida.