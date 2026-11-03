Em Belém, casas antigas contam a vida de famílias, artesãos e comerciantes. Cours e casas adornadas compõem uma herança em torno de Star Street. As casas Mansour e Ghazzawi mostram sua diversidade. Sua proteção ultrapassou os limites do Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2012.

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Em Belém, antigas casas falam da organização das famílias, do trabalho dos artesãos e da ascensão do comércio. Cursos comuns, lojas e residências com decoração europeia constituem um património distinto dos santuários. Ao redor de Star Street, sua conservação também envolve proteger os arredores da rota de peregrinação listada na Unesco.

Em Belém, o pátio no centro da vida familiar

O portal da Porta de Belém, acessado em 3 de novembro de 2026, descreve bairros relacionados com as famílias que os moldaram. O nome de Tarajmeh lembra a profissão de intérprete. Os de Al-Najajreh e Al-Farahiyeh referem-se a grupos familiares há muito estabelecidos. Esta geografia aproxima a história dos habitantes da dos edifícios.

No guia Diyar assinou Ghadeer Najjar, cujo prefácio data de julho de 2017, ohoshsignifica um conjunto de casas agrupadas em torno de um pátio. Este espaço hospedava atividades diárias, festas e reuniões familiares. As passagens estreitas ligavam as casas, enquanto as portas marcavam os acessos. A habitação formou assim um todo coletivo, além de cada habitação.

Star Street, uma rua de peregrinação e trabalho

Na rota para a Natividade, edifícios tradicionais de calcário amarelo combinam acomodação no chão e oficinas ao nível da rua. De acordo com Bethlehem Gate, Star Street hospedava o trabalho de olivais e madrepérola. Os artesãos faziam objetos para visitantes e peregrinos. A rua também traz a memória de procissões de casamento, funerais e desfiles de escoteiros.

Os patriarcas latinos, ortodoxos e armênios tradicionalmente pedem emprestado para suas entradas solenes em Belém durante as celebrações de Natal. Seu papel evoluiu com viagens na cidade. A abertura da Eating Street durante o mandato britânico reduziu sua importância. O trabalho de Belém 2000 contribuiu então para sua reabilitação.

Duas casas do início do século XX

O guia de Diyar descreve Mansour House, construído em 1914 para Hanna Mansour. O relatório ilustra a influência europeia sobre as residências deste período. Um grande alpendre arcade cobre um terraço com vista para Star Street. Motivos florais decorar as paredes e teto da sala de estar.

Ghazzawi House, datado de 1924, por sua vez reflete a prosperidade de uma família comercial. Combina pedra vermelha, mobiliário da França e decorações florais. Duas lojas com vista para a rua hospedaram o posto sob o mandato britânico. Estas casas fazem parte de um complexo onde casas otomanas e residências no início do século XX coexistem com influências italianas.

Perímetro Unesco para distinguir dos seus arredores

O Registro do Patrimônio Mundial data de 2012. Trata-se da Igreja da Natividade, do seu conjunto arquitectónico e de uma parte da rota de peregrinação. Ela não dá aulas a toda a cidade velha de Belém.

A Unesco afirma que os edifícios tradicionais ao longo desta rota não fazem parte da propriedade registada. No entanto, exige sua proteção e preservação como parte da aproximação à igreja. Preservar a estrada, portanto, também significa levar em conta as casas que a acompanham.

Em 2 de julho de 2019, o Comitê de Patrimônio Mundial retirou o local da lista de patrimônio em risco. Em particular, congratulou-se com a restauração da Natividade e com a adopção de um plano de gestão.

Casas restauradas para novos usos

A reabilitação também pode dar novo uso às unidades preservadas. Segundo a Porta de Belém, perto da Natividade, Hosh Al Sírio reúne cursos ligados por passagens estreitas, escadas e arcos de pedra. O todo foi construído ao longo de séculos. Sua restauração permitiu uma conversão em uma casa de hóspedes. O trabalho também revelou partes subterrâneas, sob os espaços já conhecidos.

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