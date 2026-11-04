Intermediários: seis resultados no Senado e entre governadores

A Associated Press alocou seis votos para o Senado e os escritórios do governador em 3 de novembro de 2026, às 21h00 horário oriental, em 4 de novembro, em 2 UTC e 4 da manhã em Beirute. Eles dizem respeito ao Colorado, Novo México, Wyoming e Nova Iorque. As seis posições permanecem no mesmo campo político.
Três lugares no Senado
Colorado, o democrataJohn Hickenlooper reeleitoem frente ao republicano Mark Baisley. O ex-governador obteve um segundo mandato no Senado Federal.
No Novo México, o DemocrataBen Luján também reeleitoContra o republicano Larry E. Marker. Serviu no Senado desde a sua primeira eleição em 2020.
Em Wyoming, o republicanoHarriet Hageman vence as eleiçõescontra o Democrático James Byrd. Ela vai suceder Cynthia Lummis, também uma republicana, que não se representou.
Três governadores eleitos ou reeleitos
Colorado, o democrataPhil Weiser vence o republicano Victor MarxO Procurador-Geral do Estado sucederá ao Democrático Jared Polis, que atingiu o limite do número de mandatos autorizados.
Em Wyoming, o republicanoEric Barlow vence o democrata Kenneth CasnerEle substituirá o republicano Mark Gordon, também impedido de buscar um novo termo.
Em Nova Iorque, o DemocrataKathy Hochul reeleitao republicano Bruce A. Blakeman. Ela assumiu o cargo em 2021 e ganhou um primeiro mandato completo em 2022.
Resultados da corrida, não uma maioria nacional
Estes anúncios abrangem seis eleições específicas. Eles não permitem que uma maioria no Senado ou na Câmara dos Deputados para concluir. Governadores não são assentos no Congresso.
As responsabilidades da AF baseiam-se na sua análise eleitoral e não substituem a certificação oficial dos resultados. A contagem continua em outro lugar; Nenhum total nacional final é apresentado aqui.
Foto da ilustração: O Capitólio Federal em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público.
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