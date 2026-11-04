Número de 4 de novembro de 2026 parou em 0221 UTC, em 0421 horas em Beirute e 2121 horas na terça-feira na costa leste dos Estados Unidos. O republicano Byron Donalds ganha a eleição como governador da Flórida, de acordo com a Associated Press. A agência também atribui novas corridas a Pia Dandiya, Andy Barr e Ned Lamont, enquanto as reações estão aumentando.
Flórida: Donalds Governador, Dandiya na Casa
AP anuncia vitória para Byron Donaldscontra o Democrático David Jolly em 0209 UTC, 909 Eastern Time. Ele se tornará o primeiro governador negro do estado. O representante federal, aliado de Donald Trump, sucederá ao republicano Ron DeSantis, que alcançou o limite do número de mandatos autorizados. O posto continua republicano.
Em 0211 UTC, AP atribui o22o Distrito da Flórida para o Democrático Pia Dandiya, enfrentando o republicano Casey Askar. O ex-diretor da escola ganhou em um eleitorado redesenhado, descrito pela agência como pró-republicano. O relatório não qualifica esta vitória como uma transição; Por conseguinte, este ponto não o considera como tal.
Kentucky : Barr sucederá McConnell
O republicanoAndy Barr é eleito para o Senado, de acordo com a atribuição PA em 0216 UTC. Ele derrotou o democrata Charles Booker e sucedeu o republicano Mitch McConnell. O assento permanece no mesmo acampamento.
Connecticut: terceiro mandato para Lamont
O democrataNed Lamont reeleito governadorcontra o republicano Ryan Fazio. A chamada para AP ocorreu às 0217 UTC. Lamont obteve um terceiro mandato como chefe de estado.
Cooper e Mamdani reagem
Num boletim publicado às 0210 UTC,AP relata declarações de Roy Cooperdepois da sua vitória senatorial na Carolina do Norte. O democrata disse que falou com Michael Whatley e disse que seu oponente reconheceu o resultado. Ele promete representar seu Estado com independência.
Em Nova Iorque,Zohran Mamdani pede aos democratas que demonstrem sua capacidade de agirDurante uma noite de eleições em Manhattan. O prefeito falou durante o anúncio da vitória de Kathy Hochul, de acordo com o boletim PA publicado em 0221 UTC. Esses horários referem-se à publicação de reações pela agência, não necessariamente ao seu tempo de pronúncia.
Estes resultados dizem respeito a eleições separadas e não determinam qualquer maioria nacional. As dotações de PA não substituem a certificação oficial dos resultados; Aqui não são indicados nenhum total de lugares ou votos.
Foto da ilustração: O Capitólio Federal em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público.
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