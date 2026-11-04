Midterms : Bottoms rockes Georgia, de acordo com AP

Keisha Lance Bottoms venceu o cargo de governador da Geórgia, de acordo com a AP. O ex-prefeito de Atlanta venceu Rick Jackson e se tornou o primeiro democrata eleito para esse cargo desde 1998. A agência anuncia sua vitória quarta-feira às 0224 UTC. O governo mudou de lado, sem determinar as maiorias no Congresso.

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Democrata Keisha Lance Bottoms ganha a eleição como governador da Geórgia, de acordo com a Associated Press. A Agência atribuiu sua vitória em 3 de novembro de 2026 em 2124 Eastern Time, em 4 de novembro em 0224 UTC e 0424 Beirute.

Bottoms bate republicano Rick JacksonEsta é a primeira vitória democrática neste gabinete desde 1998. Ela vai suceder o republicano Brian Kemp, que não poderia se candidatar para um terceiro mandato. O governo está, portanto, a mudar de lado.

Uma primeira para o Estado

O ex-prefeito de Atlanta torna-se a primeira mulher negra eleito governador da Geórgia, sublinhao relatório PAEla também é a primeira ex-prefeita de Atlanta eleita para liderar o estado.

O Bottoms trabalhava na administração do Joe Biden. Seu oponente Rick Jackson é um empresário da saúde, que comprometeu sua fortuna pessoal para a campanha.

Uma transição a nível do Estado

Esta vitória diz respeito ao executivo da Geórgia. Está separado da eleição do Senado Federal e não determina a maioria no Congresso ou a composição das duas câmaras da assembleia estadual.

A alocação de AF baseia-se em sua análise eleitoral e não substitui a certificação oficial dos resultados. Não são aqui apresentados nenhum total de votos ou margem final.

Foto da ilustração: O Capitólio Federal em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público.

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