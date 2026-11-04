Democrata Keisha Lance Bottoms ganha a eleição como governador da Geórgia, de acordo com a Associated Press. A Agência atribuiu sua vitória em 3 de novembro de 2026 em 2124 Eastern Time, em 4 de novembro em 0224 UTC e 0424 Beirute.
Bottoms bate republicano Rick JacksonEsta é a primeira vitória democrática neste gabinete desde 1998. Ela vai suceder o republicano Brian Kemp, que não poderia se candidatar para um terceiro mandato. O governo está, portanto, a mudar de lado.
Uma primeira para o Estado
O ex-prefeito de Atlanta torna-se a primeira mulher negra eleito governador da Geórgia, sublinhao relatório PAEla também é a primeira ex-prefeita de Atlanta eleita para liderar o estado.
O Bottoms trabalhava na administração do Joe Biden. Seu oponente Rick Jackson é um empresário da saúde, que comprometeu sua fortuna pessoal para a campanha.
Uma transição a nível do Estado
Esta vitória diz respeito ao executivo da Geórgia. Está separado da eleição do Senado Federal e não determina a maioria no Congresso ou a composição das duas câmaras da assembleia estadual.
A alocação de AF baseia-se em sua análise eleitoral e não substitui a certificação oficial dos resultados. Não são aqui apresentados nenhum total de votos ou margem final.
Foto da ilustração: O Capitólio Federal em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público.
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