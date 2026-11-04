4 novembre 2026
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Midterms : Bottoms rockes Georgia, de acordo com AP

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Keisha Lance Bottoms venceu o cargo de governador da Geórgia, de acordo com a AP. O ex-prefeito de Atlanta venceu Rick Jackson e se tornou o primeiro democrata eleito para esse cargo desde 1998. A agência anuncia sua vitória quarta-feira às 0224 UTC. O governo mudou de lado, sem determinar as maiorias no Congresso.

Illustration du Capitole fédéral, archives de 1997. Keisha Lance Bottoms élue gouverneure de Géorgie selon AP, première victoire démocrate depuis 1998.
Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public. © Architect of the Capitol, 1997. Domaine public américain. Source : Wikimedia Commons, United States Capitol - west front.
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Democrata Keisha Lance Bottoms ganha a eleição como governador da Geórgia, de acordo com a Associated Press. A Agência atribuiu sua vitória em 3 de novembro de 2026 em 2124 Eastern Time, em 4 de novembro em 0224 UTC e 0424 Beirute.

Bottoms bate republicano Rick JacksonEsta é a primeira vitória democrática neste gabinete desde 1998. Ela vai suceder o republicano Brian Kemp, que não poderia se candidatar para um terceiro mandato. O governo está, portanto, a mudar de lado.

Uma primeira para o Estado

O ex-prefeito de Atlanta torna-se a primeira mulher negra eleito governador da Geórgia, sublinhao relatório PAEla também é a primeira ex-prefeita de Atlanta eleita para liderar o estado.

O Bottoms trabalhava na administração do Joe Biden. Seu oponente Rick Jackson é um empresário da saúde, que comprometeu sua fortuna pessoal para a campanha.

Uma transição a nível do Estado

Esta vitória diz respeito ao executivo da Geórgia. Está separado da eleição do Senado Federal e não determina a maioria no Congresso ou a composição das duas câmaras da assembleia estadual.

A alocação de AF baseia-se em sua análise eleitoral e não substitui a certificação oficial dos resultados. Não são aqui apresentados nenhum total de votos ou margem final.

Foto da ilustração: O Capitólio Federal em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público.

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