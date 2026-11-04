Jon Ossoff foi reeleito para o Senado na Geórgia, de acordo com a Associated Press. O democrata ganha um segundo mandato contra o republicano Mike Collins. A agência anunciou a sua atribuição em 4 de novembro às 0055 UTC em 3 de novembro às 7,55 p.m. na Geórgia. Esta vitória mantém um lugar no campo democrático, sem determinar por si só a maioria no Senado. As contagens e verificações continuam.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O democrata Jon Ossoff é reeleito para o Senado dos EUA na Geórgia, de acordo com a Associated Press. A agência anunciou sua atribuição em 4 de novembro de 2026, em 0055 UTC, em 3 de novembro de 755 na Geórgia e em 4 de novembro de 0255 em Beirute.

O senador cessante ganhou um segundo mandato contra o republicano Mike Collins, membro da Câmara dos Representantes. AP confirma a sua vitória no seu seguimento da noite eleitoral nacional. Este anúncio jornalístico permanece separado da certificação oficial dos resultados.

Um lugar reservado pelos Democratas

A reeleição de Ossoff permite que os democratas mantenham este lugar, que os republicanos esperavam tirar deles. Portanto, não é um ganho democrático da composição do Senado antes das eleições.

Este resultado conta na batalha pela maioria, mas não é suficiente para determinar o resultado. Outras corridas do Senado continuam e os eleitores ainda votam em vários estados americanos.

A contagem continua

As primeiras contagens georgianas publicadas no início da noite estavam incompletas. A alocação pela AP é uma nova informação, distinta do mero avanço de um candidato nas cédulas já registradas.

Nenhuma margem final ou votação total é anunciada aqui. A contagem, a verificação e o procedimento formal de validação estão em curso.

Foto da ilustração: O Capitólio Federal em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews