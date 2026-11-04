4 novembre 2026
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Intermediários: Jon Ossoff reeleito na Geórgia, de acordo com AP

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Jon Ossoff foi reeleito para o Senado na Geórgia, de acordo com a Associated Press. O democrata ganha um segundo mandato contra o republicano Mike Collins. A agência anunciou a sua atribuição em 4 de novembro às 0055 UTC em 3 de novembro às 7,55 p.m. na Geórgia. Esta vitória mantém um lugar no campo democrático, sem determinar por si só a maioria no Senado. As contagens e verificações continuam.

Le Capitole fédéral à Washington, photographie d’archives de 1997, avec le titre Jon Ossoff réélu au Sénat selon AP.
Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public. © Architect of the Capitol, 1997. Domaine public américain. Source : Wikimedia Commons, United States Capitol - west front.
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O democrata Jon Ossoff é reeleito para o Senado dos EUA na Geórgia, de acordo com a Associated Press. A agência anunciou sua atribuição em 4 de novembro de 2026, em 0055 UTC, em 3 de novembro de 755 na Geórgia e em 4 de novembro de 0255 em Beirute.

O senador cessante ganhou um segundo mandato contra o republicano Mike Collins, membro da Câmara dos Representantes. AP confirma a sua vitória no seu seguimento da noite eleitoral nacional. Este anúncio jornalístico permanece separado da certificação oficial dos resultados.

Um lugar reservado pelos Democratas

A reeleição de Ossoff permite que os democratas mantenham este lugar, que os republicanos esperavam tirar deles. Portanto, não é um ganho democrático da composição do Senado antes das eleições.

Este resultado conta na batalha pela maioria, mas não é suficiente para determinar o resultado. Outras corridas do Senado continuam e os eleitores ainda votam em vários estados americanos.

A contagem continua

As primeiras contagens georgianas publicadas no início da noite estavam incompletas. A alocação pela AP é uma nova informação, distinta do mero avanço de um candidato nas cédulas já registradas.

Nenhuma margem final ou votação total é anunciada aqui. A contagem, a verificação e o procedimento formal de validação estão em curso.

Foto da ilustração: O Capitólio Federal em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público.

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