107 arquivos enviados ao Ministério Público Financeiro: Yassine Jaber endurece cobrança de impostos

Yassine Jaber anuncia a transmissão de 107 casos de empresas e instituições ao Ministério Público Financeiro. Em Ad Diyar de 2 de novembro de 2026, o ministro distinguiu os impostos não pagos dos impostos cobrados e depois não retornou. Defende sanções específicas, mas também oportunidades de regularização e abordagens simplificadas. Os montantes esperados continuam a ser determinados após verificação. O faturamento eletrônico e o cruzamento de dados estão entre os meios anunciados para reforçar a conformidade.

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O Ministério das Finanças transmitiu ao Departamento de Finanças os arquivos de 107 empresas e instituições que não cumpriram suas obrigações fiscais. Em uma entrevista publicada por Ad Diyar em 2 de novembro de 2026, Yassine Jaber afirma que esses encaminhamentos seguiram avisos e pedidos de pagamento. Outros arquivos permanecem sujeitos a verificação. No entanto, o Ministro recusa-se a anunciar os montantes previstos antes da conclusão do processo judicial.

Este anúncio trata de casos submetidos aos tribunais, não condenações. Nem o número avançado representa a totalidade das infracções fiscais no Líbano. O próprio Jaber salienta isso na entrevista: ele não quer medir os resultados de sua ação apenas para o número de processos. O seu objectivo declarado continua a ser obter pagamentos mais espontâneos, sem ter de dar início a um processo contra cada empresa.

O IVA cobrado não constitui receitas de uma empresa

O Ministro identifica duas situações. A primeira diz respeito ao não pagamento do imposto sobre o rendimento. Neste caso, a empresa deve pagar uma imposição calculada sobre os resultados da sua actividade. O segundo diz respeito ao imposto sobre o valor acrescentado cobrado aos consumidores, mas não pago ao Tesouro. Jaber descreveu esta última situação como mais grave.

Segundo as suas explicações, o IVA cobrado em nome do Estado não faz parte dos fundos próprios da empresa. Nem é uma renda livremente disponível para ele. O contribuinte mantém então um montante já deduzido do consumidor, ao passo que teve de aderir às receitas públicas.

Recebíveis ainda por estabelecer com precisão

O número de processos não deve ser confundido com uma estimativa do produto da recuperação. Quando questionados sobre os montantes envolvidos e seus efeitos sobre as receitas públicas, Yassine Jaber permanece cauteloso. « Não anunciaremos uma figura até que seja final », diz ele.

O Ministro explicou que os montantes devem ser determinados após auditorias e processos judiciais. Na sua opinião, anunciar uma estimativa demasiado cedo pode prejudicar as empresas ou criar expectativas irrealistas. Ele afirma que os arquivos dizem respeito a montantes realmente devidos, sem publicar um total imediatamente disponível do Tesouro.

Justiça como último recurso

O discurso de firmeza é acompanhado da possibilidade de regularização. Jaber afirma que o encaminhamento judicial é um último recurso, não o primeiro passo administrativo. Indica que tomou decisões para resolver e reduzir as sanções fiscais para facilitar o cumprimento institucional.

O Ministro pretende distinguir os que enfrentam dificuldades reais daqueles que deliberadamente procuram escapar ao pagamento. Esta distinção é importante nos seus argumentos. Não apresenta qualquer atraso como prova de vontade de fraude, recusando ao mesmo tempo que as dificuldades económicas justificam todas as situações.

Simplificar abordagens para expandir a conformidade

Jaber descreve duas linhas complementares de trabalho. A primeira é simplificar o cumprimento. O Ministério trabalha, nomeadamente, na facturação electrónica, destinada a documentar automaticamente as vendas; É um projeto, não uma implantação generalizada anunciada. Ele citou a redução de procedimentos, a extensão de serviços eletrônicos e retornos, e a limpeza do registro fiscal. Em particular, destina-se a lidar com a presença de empresas fictícias ou inactivas.

O Ministro referiu-se igualmente a abordagens mais rápidas e mais simples para os contribuintes que cumprem as suas obrigações. Ele esperava que tal conformidade produziria uma vantagem concreta, em vez de permanecer uma exigência administrativa sem qualquer contrapartida visível.

A segunda foca-se no acompanhamento mais focado. Jaber contrasta uma abordagem baseada em risco para controles aleatórios. Descreve um trabalho de comparação entre as declarações à administração fiscal e os dados das alfândegas, do registo de terras e de outras fontes.

O custo do informal excede as receitas perdidas

Yassine Jaber coloca a recuperação em um problema mais amplo: o lugar das atividades que permanecem fora do sistema organizado. Segundo ele, privam o Tesouro de receitas, mas também penalizam os que lá trabalham. Ele mencionou em particular a falta de proteção social.

Jaber reconhece que nem todas as instituições não registadas estão necessariamente sujeitas a um desejo premeditado de fraude. Alguns consideram que as restrições de entrada na economia organizada ultrapassam os benefícios que delas poderão derivar. Sua resposta é tornar o registro mais acessível, enquanto aumenta o custo de mantê-lo fora do sistema.

Concorrência mais justa para as empresas que pagam

Jaber afirma que contribuintes compatíveis carregam um fardo duplo quando outros escapam da taxa. Pagam os seus impostos, mas também enfrentam concorrentes que podem vender mais barato porque não pagam as mesmas obrigações. Por conseguinte, a recuperação é apresentada como uma questão de concorrência, não apenas de receitas públicas.

O Ministro acrescenta que cada livro recuperado dos contribuintes em falta pode evitar pedir mais aos que já pagam. No entanto, este raciocínio não é um anúncio de uma redução dos impostos.

Para apoiar o setor privado declarado, Jaber destaca três condições: um mercado justo, administração rápida e clara e reconhecimento efetivo da conformidade. Considera que o apoio às empresas não deve limitar-se a isenções. A simplificação dos procedimentos e a luta contra a concorrência irregular são, portanto, fundamentais para a sua resposta.

Por último, pretende reforçar a ligação entre os contratos com o Estado e a regularidade fiscal. Tendo isto em mente, um documento que ateste a boa situação do contribuinte deve tornar-se uma vantagem na concorrência para os contratos públicos.

Fontes

Ad Diyar, 2 de novembro de 2026, página 3.

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