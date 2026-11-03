3 novembre 2026
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Intermediários às 21h45: votação sob vigilância

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As eleições intercalares dos EUA prosseguem na terça-feira, 3 de Novembro. Em Westchester, Estado de Nova Iorque, problemas de leitura matinais exigem que os oficiais os mantenham em sacos seguros antes de contar. Os eleitores continuam a votar. Em Iowa, Kansas e Michigan, as corridas do Senado permanecem abertas. São 21h45. O tempo de Beirute remonta ao incidente, declarações políticas e encerramentos de escritórios.

Le Capitole américain, photographie d’archives de 1997, sur la couverture du point midterms à 21 h 45 : Le vote sous surveillance ; Westchester, bulletins sécurisés.
Capitole des États-Unis à Washington, photographie d’archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public ; habillage Libnanews. Cette photographie ne représente ni le vote ni l’incident de Westchester du 3 novembre 2026. © Architect of the Capitol — domaine public, archives 1997 ; habillage Libnanews.
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Item 3 de novembro de 2026 às 2145 horas tempo de Beirute (1945 horas UTC).Os exames dos EUA continuam esta tarde de terça-feira nos Estados Unidos. Em Westchester County, a norte de Nova Iorque, tem havido um problema na leitura dos votos desde esta manhã, sem interromper a votação. Em Iowa, Kansas e Michigan, os eleitores continuam a selecionar candidatos para grandes corridas do Senado. Nenhum vencedor é anunciado nestes três estados neste momento.

Em Westchester, os boletins estão seguros

O escritório eleitoral do condado confirmou que as máquinas não aceitaram cédulas de papel em postos de votação. Ele pediu aos eleitores para permanecer na fila e preencher suas cédulas como indicado pelos agentes.

Os boletins em causa são colocados em sacos de emergência laranja, fixados e monitorados. Devem ser contadas de acordo com os procedimentos eleitorais. As autoridades locais asseguram que a votação será tomada em consideração e dizem que estão a trabalhar com o Estado de Nova Iorque para resolver o problema.

O incidente começou de manhã. Não significa, portanto, que a votação no condado seja interrompida ou que os votos expressos sejam cancelados. Em particular, toca um território onde há uma batalha pela Câmara dos Representantes, entre o republicano Mike Lawler e o democrata Cait Conley.

Intermediários: três batalhas do Senado ainda abertas

Em Iowa, o republicano Ashley Hinson e o democrata Josh Turek competem pelo lugar deixado vago por Joni Ernst. A eleição oferece aos democratas a possibilidade de conquista em um estado há muito a favor dos republicanos. Os escritórios estão programados para fechar às 8 horas da hora central, 4 da manhã de quarta-feira em Beirute.

No Kansas, o republicano Roger Marshall defende seu lugar contra o democrata Adam Hamilton. Na parte central do Estado, os escritórios normalmente fecham às 19:00, ou 3 da manhã de quarta-feira em Beirute, sujeito a horários locais específicos.

Em Michigan, o democrata Abdul El-Sayed e o republicano Mike Rogers estão lutando contra o cerco aberto pela partida de Gary Peters. Os Democratas estão aqui a tentar manter um lugar. Os escritórios fecham às 20h hora local: às 3h quarta-feira em Beirute, na maior parte do Estado, e uma hora depois nos condados da zona central.

Trump defende seu balanço, Schumer mostra sua confiança

Donald Trump defendeu seu registro econômico na terça-feira em uma entrevista com a Fox News, dizendo que as coisas estavam bem. Chuck Schumer, por sua vez, expressou otimismo após votar em Brooklyn. O líder dos democratas no Senado espera recuperar a maioria. Estas posições ocorrem enquanto os eleitores ainda votam.

O Senado será controlado nacionalmente. A maioria democrática requer 51 assentos; os republicanos podem controlar a sala com 50, graças à voz do vice-presidente JD Vance em caso de igualdade. Os lugares que não são renovados este ano também estão incluídos neste cálculo.

As primeiras recontações dos Estados monitorados só começarão a lançar luz sobre estes rácios de potência após encerramentos. O calendário dependerá então dos restantes votos e do fosso entre os candidatos, especialmente nas corridas mais apertadas.

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