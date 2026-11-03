Justiça Constitucional: nomeação em dezembro

A justiça constitucional será objeto de uma conferência anunciada no Líbano em 8 e 9 de dezembro de 2026. A reunião incidirá na comparação de conselhos constitucionais e tribunais. O Presidente do Conselho Constitucional, Tannous Mechleb, apresentou os preparativos para esta reunião ao Presidente da República, Joseph Aoun, durante a sua reunião de 2 de novembro de 2026 no Palácio Baabda.
De acordo com o relatório oficial da entrevista, o objetivo é aproveitar as experiências dessas jurisdições nos países árabes e no Norte da África. Tannous Mechleb também mencionou suas visitas ao Egito, Romênia e Espanha, onde se reuniu com funcionários e presidentes de tribunais constitucionais.
Justiça constitucional: o papel do Conselho Libanês
No Líbano, o Conselho Constitucional foi criado pela Lei de 1993, nos termos do artigo 19 da Constituição. As suas funções incluem o controlo da constitucionalidade das leis e a resolução de litígios e recursos decorrentes de eleições presidenciais e parlamentares. Este quadro distingue o seu papel do dos tribunais que resolvem litígios comuns.
A instituição é constituída por dez membros: cinco são nomeados pela Câmara dos Deputados e cinco pelo Conselho de Ministros.
Disposições práticas ainda por clarificar
O Relatório de 2 de novembro não especifica a localização exata, programação ou lista de partes interessadas. Também não menciona procedimentos para registro ou acesso público. Esta informação continua a ser especificada para completar a ordem do dia da reunião.
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