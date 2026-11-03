3 novembre 2026
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Justiça Constitucional: nomeação em dezembro

Libnanews
· 2 min de leitura · 6 vues

A justiça constitucional estará no centro de uma conferência anunciada no Líbano em 8 e 9 de dezembro de 2026. Tannous Mechleb apresentou seus preparativos a Joseph Aoun em 2 de novembro, no Palácio de Baabda. A reunião incidirá na comparação dos conselhos e cursos constitucionais e das experiências dos países árabes e norte-africanos. O relatório ainda não especifica a localização exata, horários, partes interessadas ou termos de acesso. Por conseguinte, o programa pormenorizado continua por completar.

Siège du Conseil constitutionnel libanais, photographie d’archive
Le siège du Conseil constitutionnel libanais, sur une photo d’archive de Libnanews. Date exacte de prise de vue et photographe non précisés. Ce visuel institutionnel ne préjuge pas du lieu de la conférence des 8 et 9 décembre 2026, encore à annoncer. Crédit : archives Libnanews. Recadrage, redimensionnement et habillage éditorial. © Archives Libnanews, photographe non indiqué
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A justiça constitucional será objeto de uma conferência anunciada no Líbano em 8 e 9 de dezembro de 2026. A reunião incidirá na comparação de conselhos constitucionais e tribunais. O Presidente do Conselho Constitucional, Tannous Mechleb, apresentou os preparativos para esta reunião ao Presidente da República, Joseph Aoun, durante a sua reunião de 2 de novembro de 2026 no Palácio Baabda.

De acordo com o relatório oficial da entrevista, o objetivo é aproveitar as experiências dessas jurisdições nos países árabes e no Norte da África. Tannous Mechleb também mencionou suas visitas ao Egito, Romênia e Espanha, onde se reuniu com funcionários e presidentes de tribunais constitucionais.

Justiça constitucional: o papel do Conselho Libanês

No Líbano, o Conselho Constitucional foi criado pela Lei de 1993, nos termos do artigo 19 da Constituição. As suas funções incluem o controlo da constitucionalidade das leis e a resolução de litígios e recursos decorrentes de eleições presidenciais e parlamentares. Este quadro distingue o seu papel do dos tribunais que resolvem litígios comuns.

A instituição é constituída por dez membros: cinco são nomeados pela Câmara dos Deputados e cinco pelo Conselho de Ministros.

Disposições práticas ainda por clarificar

O Relatório de 2 de novembro não especifica a localização exata, programação ou lista de partes interessadas. Também não menciona procedimentos para registro ou acesso público. Esta informação continua a ser especificada para completar a ordem do dia da reunião.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATodos os seus artigos →

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