O Conselho da União Europeia anuncia novas sanções contra 30 pessoas e duas entidades, incluindo a Agência de Design Social e o NoNome057(16). A França é um dos objectivos das campanhas descritas pelas autoridades europeias. A decisão combina a resposta às manipulações de informação e ao dispositivo contra ataques cibernéticos. Impõe restrições financeiras, enquanto as anteriores medidas britânicas contra a SDA e a operação policial de Eastwood lançam luz sobre as actividades atribuídas às duas organizações, sem confundir sanções administrativas com condenações penais.

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Em 16 de novembro de 2026, a União Europeia anunciou sanções contra 30 indivíduos e duas entidades pela manipulação da informação russa e dos ciberataques. Entre os objectivos do Conselho contam-se a Agência de Design Social, uma empresa de Moscovo e o colectivo pró-russo Nome057(16). A França é um dos países visados pelas campanhas de interferência descritas na presente decisão.

O Conselho apresenta estas medidas como resposta à desestabilização das empresas europeias. Acusa a Agência de Design Social de realizar operações financiadas e supervisionadas pela administração presidencial russa. Ele citou as eleições europeias de 2024, bem como campanhas dirigidas à França e Alemanha.

Vinte e quatro empregados da SDA estão entre as pessoas designadas. O Conselho nomeou também Vitaly Eliseev, Petr Marchenko, Yurii Podoliaka e Chay Bowes. Ele censura-os por espalhar histórias legitimando a guerra russa contra a Ucrânia. Esta apresentação não é uma lista exaustiva de pessoas sancionadas.

Sanções europeias contra a interferência russa

A decisão reúne dois instrumentos distintos. O primeiro diz respeito às actividades desestabilizadoras atribuídas à Rússia. O segundo responde aos ataques cibernéticos que ameaçam a União ou os seus Estados-Membros. Essa distinção determina as listas jurídicas utilizadas, mesmo que os objetivos políticos estejam alinhados.

O quadro contra atividades desestabilizadoras data de 8 de outubro de 2024. Permite que pessoas e organizações envolvidas em acções que ameacem a segurança, a independência ou as instituições democráticas sejam visadas. Inclui interferência eleitoral, sabotagem e campanhas de desinformação coordenadas.

Em 20 de maio de 2025, a União prorrogou este regime. Pode agora abranger certos activos físicos relacionados com actividades desestabilizadoras, incluindo navios, aeronaves ou infra-estruturas de comunicação. As operações em instituições financeiras e em prestadores de serviços criptoactivos podem também ser abrangidas pelo seu âmbito de aplicação. O regime foi prorrogado até 9 de outubro de 2027.

Esta arquitectura explica por que razão uma agência de comunicação pode ser sujeita a sanções comparáveis às aplicadas a outros operadores. A razão dada não é apenas um parecer favorável de Moscovo. Trata-se da alegada participação em operações organizadas de interferência. Os encargos devem continuar a ser atribuídos às autoridades que os fazem.

SDA, uma rede já orientada por Londres

A empresa de Moscovo já estava sujeita a medidas do Reino Unido. Em uma apresentação atualizada em 13 de julho de 2026, o governo britânico lembrou sua designação em outubro de 2024. Londres atribuiu-lhe a rede Doppelgänger, que usurpou o aparecimento de sites de informação para transmitir conteúdos favoráveis ao Kremlin.

O mecanismo descrito baseia-se em sítios clonados, documentos fabricados e contas coordenadas. Procura dar a uma operação de influência o aparecimento de informações de vários atores independentes. O governo britânico afirma que a SDA trabalha com a Structura e recebe instruções e financiamento russos diretos.

Estes elementos constituem um precedente institucional para o dossiê europeu de 16 de Novembro. Eles não devem ser apresentados como novas descobertas do dia. Em especial, em 11 de maio de 2026, o Reino Unido anunciou sanções contra 49 trabalhadores da SDA. No entanto, as listas britânica e europeia continuam a ser decisões distintas. Seus números não somam para estabelecer um número de pessoas separadas.

NoName: Acesso interrompido aos serviços

NoName057(16) é a outra entidade anunciada no novo dispositivo. O Conselho acusa-o de negação de ataques de serviço contra organismos públicos e empresas. Ele mencionou energia, finanças, transportes, água e atores políticos. O anúncio de 16 de Novembro diz respeito à sanção, não à descoberta de um único ataque nesse dia.

Uma negação distribuída do ataque de serviço, ou DDoS, visa tornar um serviço indisponível saturando-o com pedidos. Pode impedir que os utilizadores acedam a um portal administrativo ou a uma plataforma comercial. Só ela não demonstra um roubo de dados ou uma aquisição de equipamento industrial.

NoName já tinha sido alvo da operação internacional Eastwood em julho de 2025. A Europol informou que as autoridades de vários países, incluindo a França, agiram simultaneamente contra suspeitos e infra-estruturas. Mais de 100 sistemas informáticos que compuseram a infra-estrutura de ataque foram interrompidos. Uma grande parte dos servidores do grupo estavam offline.

A medida europeia está inscrita num registo diferente do da intervenção policial. Uma sanção financeira limita os recursos disponíveis para a entidade designada. Uma investigação criminal procura estabelecer responsabilidades individuais. Nenhum desses procedimentos deve ser confundido com uma condenação criminal final de todos os supostos membros de um coletivo.

O que as medidas impõem aos operadores europeus

O regime europeu contra os ciberataques, criado em maio de 2019, prevê o congelamento de ativos de pessoas e entidades registadas. Além disso, proíbe o fornecimento directo ou indirecto de fundos ou recursos económicos. As pessoas singulares em causa podem ser proibidas de entrar ou transitar na União. Uma empresa ou colectivo não está obviamente sujeita a uma proibição de viagem no mesmo sentido que uma pessoa.

Este quadro abrange ataques de dimensão externa e um impacto significativo. As infra-estruturas críticas, os serviços económicos e as funções são abrangidos pelo seu âmbito de aplicação. Os sectores em causa incluem a saúde, a água potável, os transportes e os serviços financeiros. O dispositivo cibernético foi estendido até 18 de maio de 2027.

O Conselho declarou que os actos jurídicos correspondentes às novas entradas tinham sido publicados no Jornal Oficial da União Europeia. A sua aplicação envolve agora os operadores abrangidos por obrigações europeias, em especial quando detêm activos ou planeiam uma transacção com uma pessoa ou entidade cotada na lista.

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