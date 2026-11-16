Após FINUL: as limitações do modelo Sinai

O precedente do Sinai baseia-se num tratado de paz e num protocolo assinado pelo Egipto e Israel. A força multinacional e observadores controlam áreas definidas e fronteiras militares. Seu comando e financiamento também têm suas próprias regras. Estas características informam o debate pós-FINUL no Líbano, mas não são um mecanismo já aceite. A fim de comparar opções, é necessário examinar os compromissos a serem auditados, os gestores de registos e os recursos previstos, em vez da bandeira contingente.

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O « modelo Sinai » retorna nas discussões sobre pós-FINUL. Mas a Força Multinacional e Observadora, conhecida como MFO, não é uma fórmula que o Líbano poderia retirar simplesmente mudando sua bandeira. O seu mandato baseia-se num tratado de paz, em zonas militares definidas e num acordo sobre os controlos. Esses elementos explicam sua operação, bem como os países que fornecem suas tropas.

O calendário libanês torna esta comparação concreta. A resolução 2790 do Conselho de Segurança prevê a cessação das operações da UNIFIL em 31 de Dezembro de 2026. Em seguida, organiza uma retirada ordenada e segura dentro de um ano. Este texto não designa o MFO como sucessor. Examinar o anterior egípcio-israelense permite-nos assim compreender as condições de uma missão, sem apresentar uma opção discutida como uma decisão adquirida.

O modelo Sinai começa com um tratado

O Egito e Israel assinaram seu tratado de paz em 26 de março de 1979. Seu anexo de segurança incluía uma presença internacional para monitorar compromissos militares. Ambos os Estados tinham previsto uma força das Nações Unidas. Na ausência de acordo para implantá-lo, negociaram uma organização fora do quadro da ONU, com a ajuda dos Estados Unidos.

O protocolo de 3 de Agosto de 1981 criou o MFO. A cronologia conta: a força veio acompanhar uma paz já formalizada, não substituir o acordo político necessário para esta paz. A própria organização sublinha que não deve constituir um mero amortecedor entre combatentes. Tinha de controlar a execução dos compromissos aceites por dois Estados soberanos.

Para o Líbano, a comparação levanta assim uma primeira questão: que compromissos específicos teria uma eventual missão de controlo? Uma designação multinacional não determina os seus objectivos nem as obrigações das partes. O texto fundador deve definir o que vê, o que relata e as autoridades a que relata.

Quatro áreas e controlos predefinidos

No Sinai, os limites não são deixados para o apreço diário dos observadores. O anexo do tratado distingue quatro zonas: três em território egípcio e uma em Israel. Supervisiona o pessoal militar e o equipamento autorizado em cada um. Por conseguinte, a auditoria implica comparar uma presença observada com regras pré-escritas.

O MFO emprega postos de observação, postos de controlo e patrulhas de reconhecimento. Deve prever controlos periódicos pelo menos duas vezes por mês, salvo acordo em contrário das partes. Um pedido de um dos dois Estados pode desencadear um controlo adicional no prazo de 48 horas. A liberdade de navegação no Estreito de Tiran é também uma das suas responsabilidades.

Estas tarefas descrevem um mecanismo de controlo, não uma autoridade territorial geral. Acima de tudo, eles mostram que uma missão deve ter um objeto mensurável. No Sul do Líbano, qualquer proposta deverá especificar as áreas em causa, o equipamento monitorizado e os procedimentos de acesso. Sem estes pormenores, a comparação de números ou nacionalidades não compara capacidades reais.

Um comando separado das Nações Unidas

MFO tem uma direção geral em Roma e um comando militar no Sinai. A sua organização inclui também representantes de ambas as partes. O Diretor-Geral fornece orientações gerais, relações com os governos e decisões sobre violações do tratado. O Comandante da Força exerce o controlo operacional.

A divisão de responsabilidades evita confundir observação militar com tomada de decisão institucional. O comando volta para a direcção geral. As violações devem ser comunicadas às partes em conformidade com os procedimentos estabelecidos. Os contingentes nacionais fazem parte de uma cadeia de comando comum.

A transposição de tal arquitectura exigiria, portanto, responder a perguntas concretas: quem designaria os responsáveis, quem receberia as suas conclusões e como os Estados contribuintes aceitariam a sua autoridade? A presença de soldados estrangeiros não é suficiente para resolver estas questões. Requer uma organização política e administrativa negociada.

O financiamento faz parte do acordo

O sistema Sinai envolve directamente as partes no seu financiamento. O Protocolo prevê que o Egipto e Israel cubram as despesas não abrangidas de outra forma de igual modo. Os Estados Unidos, por seu lado, prometeram um terço das despesas operacionais anuais, sujeitas às autoridades e dotações do Congresso. Outros Estados também fazem contribuições.

Esta arquitectura distingue o MFO de uma operação financiada pelo orçamento das Nações Unidas para a manutenção da paz. Por conseguinte, para uma eventual missão ao Líbano, a escolha institucional teria consequências orçamentais. Os contribuintes, a duração dos seus compromissos e os recursos efectivamente financiados devem ser identificados. O apoio diplomático, por si só, não é uma garantia de recursos.

No Líbano, o mandato de transição continua a ser crítico

A Resolução 2790 distingue as operações da UNIFIL da fase de retirada. Durante este último, permite, nomeadamente, a protecção do pessoal das Nações Unidas e de certas funções humanitárias, no âmbito das capacidades existentes. Solicita igualmente um estudo do futuro da implementação da resolução 1701 após a saída da força.

O precedente do Sinai ilumina assim os requisitos, não uma solução já adotada. As disposições possíveis deverão ter uma base aceite, regras de comando, verificação e financiamento. Nenhum desses elementos pode ser inferido da palavra « multinacional ». O seu conteúdo deve reflectir-se nas disposições relativas ao Sul do Líbano.

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