Bahrein: 64 sentenças perpétuas

No Bahrein, o veredicto caiu em 16 de novembro no julgamento de 69 acusados, incluindo 60 religiosos xiitas. Segundo BIRD, 64 pessoas foram condenadas à prisão perpétua e de cinco a quinze anos de prisão. As autoridades defendem o procedimento, enquanto 20 organizações denunciam alegações de tortura e sérios obstáculos aos direitos da defesa. A audiência tinha sido avançada por seis dias. Nesta fase, não foi notificada qualquer pena de morte.

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O Alto Tribunal Penal do Bahrein condenou na segunda-feira 16 de novembro de 2026 os 69 acusados de um julgamento, incluindo 60 religiosos xiitas. Segundo o Instituto Bahrein para os Direitos e Democracia (BIRD), 64 pessoas foram condenadas à prisão perpétua e cinco foram condenadas a 15 anos. Nenhuma absolvição foi pronunciada. A Procuradoria confirma condenações que vão de 15 anos a perpétua, sem especificar a sua distribuição na declaração consultada.

O acórdão vem após um procedimento contestado por organizações de direitos humanos. Eles denunciam confissões forçadas e restrições aos advogados. Pelo contrário, as autoridades afirmam que as garantias legais foram respeitadas. As penalidades relatadas não incluem nenhuma sentença de morte, ao contrário dos medos que circulam antes da audiência.

Bahrein: Prominência de seis dias · Vozes globais

A decisão já não era esperada na segunda-feira. O veredicto foi adiado para 22 de novembro. BIRD afirma que os advogados aprenderam no domingo, 15 de novembro, aproximadamente às 17 horas. No Bahrein, a audiência terá lugar no dia seguinte. De acordo com seu registro, o juiz explicou que esta antecipação estava em resposta a um pedido da acusação.

A organização tem 56 acusados detidos e 13 julgados na sua ausência. Ela cita cinco jovens de 15 anos: Aziz Al-Khadran, Ali Al-Mustarshid, Fakhri Abdullah Al-Rashid, Ali Al-Jufairi e Mahdi Sahwan. O resto dos acusados recebeu prisão perpétua. O texto integral e os motivos individuais do acórdão não puderam ser consultados.

Acusações relacionadas ao Irão contestadas em matéria de liberdade

A acusação apresenta o caso como uma organização terrorista ligada aos Guardas Revolucionários iranianos. Ele acusa seus membros de querer suspender a ordem constitucional e mudar o regime.

A acusação invoca documentos, fundos, discursos gravados e declarações recolhidas durante os interrogatórios. Ele também culpa os réus por promover a doutrina do « governo do jurista », ouwilayat al-faqihEsta é a tese da acusação, não fatos verificados independentemente pela Libnanews.

As sanções incluem também, segundo o Ministério Público, multas de 100.000 dinares do Bahrein para algumas pessoas condenadas. Mais de oito milhões de dinares devem ser confiscados para fins de caridade.

Vinte organizações haviam alertado antes do julgamento

Em uma declaração conjunta emitida antes do veredicto, 20 organizações, incluindo a Amnistia Internacional, Human Rights Watch e a Organização Mundial contra a Tortura, pediram uma investigação independente sobre o tratamento dos detidos. Também exigiram a exclusão das confissões obtidas por meio da violência ou coerção.

Suas acusações dizem respeito à detenção sem contato com o mundo exterior, privação de sono, permanência prolongada e ameaças contra detidos ou seus parentes. Enfatizam que atividades religiosas, ensinos, dons e relações com autoridades espirituais estrangeiras não são suficientes para estabelecer responsabilidade criminal individual.

O caso de Mohammed Saeed Al-Taitoon ilustra o seu desafio. De acordo com os documentos examinados pelo BIRD e referidos no comunicado conjunto, essa pessoa religiosa foi submetida a restrições físicas apesar de problemas médicos. A Unidade de Investigação Especial julgou as suas acusações insuficientemente fundamentadas. As organizações contestam esta resposta. Estas alegações não são conclusões judiciais independentes.

Duas versões opostas dos direitos da defesa

O Ministério Público alega que os detidos puderam contactar as suas famílias e receber cuidados. Ele assegura que o advogado consultou as evidências, apresentou seus argumentos e entrevistou as testemunhas. Um representante da Instituição Nacional de Direitos Humanos participou das audiências.

As organizações signatárias descrevem, por outro lado, obstáculos à preparação da defesa. Relatam acesso restrito às exposições e participação dos detidos por videoconferência. Por conseguinte, o acórdão não resolve a controvérsia sobre as condições do processo. Os motivos pormenorizados para as condenações e o seguimento judicial continuam a ser documentados.

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