Inflação em França: 3,4 %, enquanto o PIB diminui

A inflação em França é estimada em 3,4% ano após ano em Outubro, enquanto o PIB diminuiu 0,1% no terceiro trimestre. A energia está a aumentar os preços, mas o consumo doméstico continua a aumentar. Os investimentos e as exportações afectam a actividade. Estes indicadores abrangem períodos diferentes e não são suficientes para estabelecer uma recessão técnica. O aumento do preço de referência do gás em Novembro diz respeito a determinados contratos, sem aplicação automática a ofertas fixas.

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A inflação em França acelera à medida que a actividade diminui ligeiramente. As primeiras estimativas publicadas em 30 de Outubro situam o aumento de preços em 3,4% durante um ano em Outubro. O produto interno bruto diminuiu 0,1% no terceiro trimestre. Este duplo sinal surge numa altura em que o Parlamento está a considerar o orçamento de 2027.

Ambos os indicadores não medem o mesmo período ou fenômeno. A inflação compara os preços em Outubro com os preços de um ano antes. O PIB aqui mede a evolução da atividade entre dois trimestres, em volume. No entanto, a sua aproximação descreve uma dificuldade concreta: o aumento das despesas diárias não é acompanhado por um aumento global da produção.

Inflação em França: energia

Os aumentos anuais de preços aumentaram de 3,1% em Setembro para 3,4% em Outubro. A energia cresceu 24,1% em comparação com 21,3% um mês antes. Os serviços aumentam 2,7% ano após ano. Por outro lado, a fonte de energia diminuiu ligeiramente para 1,2% após 1,4%.

Essa média alimentar mascara diferenças significativas. Os produtos frescos permanecem 8% mais caros do que há um ano. Outros produtos alimentares aumentam em 0,3%. Os produtos manufacturados ainda apresentam uma ligeira diminuição anual de 0,2%.

Indicador Última estimativa Período comparativo Preços no consumidor +3,4 % Outubro 2026 mais de um ano Energia +24,1% Outubro 2026 mais de um ano Volume do PIB -0,1 % Terceiro trimestre do anterior

Esses dados não significam que cada domicílio tenha um aumento idêntico. O peso do aquecimento, movimento e alimentação varia entre os domicílios. Mostram sobretudo o lugar da energia na nova aceleração dos preços.

O declínio da actividade não provém de todos os sectores

O PIB estagnou no segundo trimestre. O seu ligeiro declínio para o terceiro não corresponde, portanto, a duas diminuições trimestrais consecutivas. Os dados mais recentes não são suficientes para manter este critério habitual de recessão técnica.

O consumo doméstico aumentou 0,4 por cento, após 0,2 por cento. Por outro lado, o investimento diminuiu 0,6%, após uma diminuição de 0,5%. O comércio externo também penaliza a atividade: as exportações caem 1,7%, enquanto as importações aumentam 0,1%.

As variações das existências representam um contributo positivo de 0,4 pontos percentuais para o crescimento. O comércio externo é negativo, em 0,6 pontos. Por conseguinte, a contracção global não deve ser equiparada a um colapso uniforme da procura interna.

Famílias mais preocupadas, empresas partilhadas

A pesquisa publicada em 27 de outubro esclarece os sentimentos dos franceses. O indicador de confiança domiciliar perde cinco pontos e cai para 80. Chegou ao seu nível mais baixo desde junho de 2013. Sua média de longo prazo foi de 100.

Este indicador reflecte as respostas a um inquérito, não uma medida directa das despesas. A sua deterioração pode, por conseguinte, coexistir com o aumento do consumo no trimestre anterior. Os períodos observados também diferem: moral em outubro vem após compras de julho a setembro.

Do lado empresarial, a pesquisa de 22 de outubro apresenta uma situação mais contrastante. O clima empresarial ganha cerca de um ponto, mantendo-se abaixo da sua média a longo prazo. A melhoria afecta a indústria e, mais ligeiramente, os serviços. O comércio a retalho e a construção estão a deteriorar-se. O clima de emprego perde três pontos.

Aumentos de gás na entrada em novembro

O preço de referência do gás aumentou 6,6% TTC em 1o de novembro. Alcança 194,90 euros por hora de megawatt. Este índice de referência aplica-se, em especial, às ofertas indexadas; os fornecedores não são obrigados a aplicá-lo a todos os seus contratos. Por conseguinte, uma oferta de preço fixo não sofre automaticamente esta alteração.

Este aumento ocorreu após o mês coberto pela estimativa de inflação de Outubro. Não deve ser incluído retrospectivamente. Os resultados finais dos preços de Outubro estão previstos para 13 de Novembro. Podem confirmar ou rever a primeira estimativa.

Fontes

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