Netanyahu sem maioria: opções e obstáculos

Netanyahu manteve o primeiro partido do Knesset, mas seu bloco de 53 lugares permaneceu oito eleitos pela maioria. Um parente evoca uma união com Eisenkot, sem um acordo anunciado. Segunda-feira, 2 de novembro, Liberman disse que seu partido recomendaria Eisenkot, de acordo com a imprensa israelense. Esta escolha ainda não é uma coligação. Entre a busca de parceiros e a retenção temporária de funções, as opções permanecem restritas antes das consultas presidenciais para começar em 4 de novembro.

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Benjamin Netanyahu manteve o primeiro partido do Knesset, mas não uma maioria para renovar seu governo. Após a eleição em 27 de outubro, seu bloco tinha 53 lugares de 120. Domingo, 1 de Novembro, um amigo íntimo do Primeiro-Ministro pediu um governo de união com Gadi Eisenkot. Nenhum acordo confirma esta possibilidade em 2 de Novembro.

O Likud recebe 27 delegados. Seus parceiros completam um conjunto que permanece oito lugares de maioria absoluta. Para transformar este resultado em um novo governo, Netanyahu deve, portanto, obter apoio fora de seu acampamento ou alcançar um arranjo mais amplo.

Netanyahu e a hipótese de um governo de união

Benny Biton, prefeito de Dimona e próximo ao primeiro-ministro, disse no domingo que Netanyahu queria um sindicato. Ele falou de garantias que poderiam ser fornecidas pelo presidente Isaac Herzog e pelo presidente dos EUA Donald Trump para Eisenkot.

Esta declaração descreve a posição de um aliado de Netanyahu. Não é um compromisso formal dos dois Presidentes nem o anúncio de uma negociação bem sucedida. É igualmente necessária precaução relativamente a uma possível rotação do chefe de governo: não foram tornados públicos quaisquer acordos aprovados.

Uma aproximação com Eisenkot enfrentaria uma grande dificuldade política. O líder de Yashar fez da substituição de Netanyahu um objetivo central. Antes da eleição, ele o havia excluído de governar sob sua autoridade, inclusive em uma fórmula de rotação. Uma união exigiria, portanto, uma mudança explícita de posição ou um arranjo ainda desconhecido.

Oito lugares perdidos, mas nenhum parceiro adquirido

A segunda rota é atrair treinamento do outro lado. No entanto, acrescentar lugares não é suficiente para demonstrar a viabilidade de uma aliança. Cada partido tem os seus próprios compromissos, prioridades e relações com o Primeiro-Ministro cessante.

Depois de Bennett domingo, Liberman anunciou segunda-feira, 2 de novembro, que seu partido iria recomendar Eisenkot, de acordo com o Jerusalem Post. Essas posições direcionam suas formações para uma alternativa a Netanyahu, sem estabelecer uma coalizão. Liberman também apoia a candidatura de Lapid para a presidência Knesset; Ainda não houve votação.

Rasam tem oito lugares, exatamente o número que falta no bloco de saída para chegar a 61. Esta coincidência aritmética não desenha uma coligação em preparação. Os parceiros de extrema direita de Netanyahu rejeitaram a cooperação com o partido Abbas Mansour. Uma aliança que deixaria aliados existentes alteraria imediatamente o cálculo.

A permanência em funções não equivale a ser renovada

Netanyahu tem outra realidade institucional: seu governo permanece em vigor durante a formação do próximo. Não pode partir imediatamente porque o seu campo não obteve uma maioria absoluta.

Esta continuidade não lhe dá uma nova maioria no Knesset. Ela distingue a retenção provisória do executivo da inauguração de um governo após as eleições. O resultado pode, portanto, prolongar a sua presença no poder sem resolver a sua falta de apoio parlamentar.

Está prevista a abertura de consultas presidenciais em 4 de Novembro. O candidato a formar um governo terá 28 dias, com uma possível prorrogação de 14 dias. Se a primeira tentativa falhar, o procedimento prevê novas possibilidades antes do regresso à urna.

Por conseguinte, uma nova eleição continua a ser um cenário, não uma decisão tomada. O novo Knesset deve sentar-se a partir de 10 de Novembro, mesmo sem uma coligação. As próximas recomendações formais dos partidos determinarão quem terá a primeira oportunidade de transformar a eleição em um governo.

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