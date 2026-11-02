Saida: Ameaças israelenses relatadas pela imprensa

Ameaças israelenses à Saida estão em cenários relatados pela imprensa, com base em avisos transmitidos ao Líbano. Estas mensagens procuram dissuadir o Hezbollah de participar numa nova guerra regional. A extensão das operações continua sendo uma hipótese relacionada ao confronto com o Irã e à intervenção do movimento. Não é uma ofensiva anunciada como desencadeada. As negociações indiretas continuam em paralelo, enquanto Béchara Rai pede uma única decisão nacional sobre guerra e paz.

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Avisos enviados ao Líbano procuram impedir o Hezbollah de participar numa nova guerra regional. De acordo com fontes oficiais libanesas citadas por Ad Diyar em 2 de novembro de 2026, estas mensagens foram recebidas em várias ocasiões através de canais oficiais e não oficiais. Eles avisam que um envolvimento do movimento levaria à destruição que nem o Hezbollah nem o Estado libanês poderiam controlar as consequências.

Esses avisos são acompanhados de cenários militares relatados pela imprensa israelense e depois tomados pelos jornais diários libaneses. Ad Diyar cita Maariv em uma possível extensão de operações para Saida. Esta não é uma ofensiva anunciada como desencadeada: a informação diz respeito a uma hipótese relacionada à retomada de um confronto com o Irã e à intervenção do Hezbollah.

Uma ameaça à decisão do Hezbollah

Em seu artigo, Paula Mourad apresenta vazamentos sobre os preparativos israelenses como mensagens de dissuasão. Seu escopo não se limita aos lugares mencionados. Eles procuram determinar, antes da decisão de Hezbollah, o custo que o Líbano poderia incorrer se o movimento entrasse em um novo conflito.

As fontes oficiais citadas por Ad Diyar também aproximam os avisos de escalada militar observados no Sul durante as 48 horas anteriores. Eles vêem mensagens indiretas para o Líbano e Hezbollah. Esta leitura pertence aos interlocutores do jornal; Não constitui uma confirmação israelense do objetivo de cada greve.

Al Akhbar de 2 de novembro de 2026 também assume os cenários de Maariv. A vida diária permanece condicional, ligada à ação do Hezbollah contra Israel. Estas recapturas, portanto, descrevem o mesmo clima de pressão, sem estabelecer que uma operação dessa magnitude foi decidida ou seria inevitável.

Diplomacia sob pressão

Os avisos circulam à medida que os intercâmbios indiretos entre Washington e Teerão continuam através da mediação do Qatar. Ad Diyar relata o progresso relatado por Abbas Araghchi, mas sem resultado final. Assim, as negociações e os preparativos militares permanecem na mesma sequência.

Em Bkerké, o patriarca Bechara Rai pediu a preservação do Líbano de uma nova guerra. Nas palavras de Ad Diyar, defende uma única decisão nacional sobre a guerra e a paz. Sua intervenção coloca a proteção dos habitantes e a autoridade das instituições no centro de um debate que as ameaças à Saida tornam mais urgente.

Fontes

Ad Diyar, 2 de novembro de 2026, páginas 1, 2 e 4; Al Akhbar, página 2.

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