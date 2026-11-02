O município de Houla pede para documentar o massacre de 1948 e manter sua memória em fóruns nacionais e internacionais. Em uma declaração tomada por Al Akhbar em 2 de novembro de 2026, ela lembrou a morte de 90 civis desarmados. Esta revisão é a do texto municipal, publicado dois dias antes para o 78o aniversário do massacre de 31 de outubro de 1948.
A comemoração vem em um momento em que a localidade do Sul está experimentando mais destruição e o deslocamento de seus habitantes. O município liga esses ensaios à memória transmitida por várias gerações. Apresenta a preservação dessa história como um direito de vítimas e seus descendentes.
Um apelo às instituições nacionais e humanitárias
Segundo Al Akhbar, o município pede às instituições nacionais, legais e humanitárias para documentar o massacre em Hula. Ela também queria preservar os vestígios de outros crimes sofridos pelos habitantes. Seu apelo visa manter esses fatos presentes em fóruns nacionais e internacionais, em nome da memória, da verdade e da justiça.
O comunicado descreve uma lesão profunda na história da comuna. Ele lembra que a história do massacre foi transmitida de uma geração para outra. Ele recusa que a passagem do tempo apague as vítimas ou reduz seu destino a um evento fechado.
A memória da aldeia no meio da destruição
O texto municipal de Al Akhbar traz o aniversário dos atuais ataques à vida de Hula. Ele menciona as mortes, deslocamento e destruição de casas, instituições, instalações e meios de subsistência. Esses elementos são apresentados no comunicado de imprensa como uma sucessão de julgamentos que afetam a aldeia e seus habitantes.
A transmissão da memória permanece ligada, neste relato, ao apego ao território. O município afirma que as tentativas de apagar a história não podem afastar os habitantes de suas raízes. Expressa também esperança pelo seu regresso e presta homenagem às vítimas, ao mesmo tempo que chama as famílias à paciência e à tenacidade.
A comemoração dá assim origem a um pedido específico: preservar os factos, torná-los acessíveis às gerações seguintes e levar a memória das vítimas para além da comuna. O comunicado municipal é o ponto de partida, em uma aldeia cujos habitantes ainda enfrentam as consequências da destruição e deslocamento.
Fontes
Al Akhbar, 2 de novembro de 2026, página 16, declaração do município de Hula.
Crédito de cobertura
Vista da aldeia de Houla, Líbano, 5 de agosto de 2018. Arquivo fotográfico, antes da destruição mencionada no artigo; Não representa o massacre de 1948. Foto: Süütlaç / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0.Fonte de fotografia.CC BY-SA 4.0. Fotografia redimensionada sem cortar; banners editoriais adicionados da imagem.
Composição da cobertura distribuída sob CC BY-SA 4.0.
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