Salário mínimo no Líbano: $475 sem acordo

Um salário mínimo de $475 é discutido no Líbano, mas nenhum aumento é adotado no arquivo de 2 de novembro. Segundo a imprensa libanesa, os sindicatos consideram este montante sem compromisso formal do empregador. O desacordo vai além do salário: os subsídios de fim de serviço e os pagamentos da segurança social também pesam nas negociações. O salário declarado determina parte dos direitos sociais, incluindo para os trabalhadores já pagos acima do mínimo previsto.

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O prazo de negociação terminou, mas o aumento do salário mínimo continua pendente. Segundo Al Akhbar, de 2 de novembro de 2026, o mês concedido pelo Ministro do Trabalho, Mohammad Haidar, à comissão de índice não permitiu concluir. O montante de $475 está agora circulando entre os representantes dos empregadores e da Confederação Geral dos Trabalhadores Libaneses. No entanto, não constitui um acordo assinado nem um novo limiar jurídico. O dia-a-dia descreve as discussões abrandadas pelas exigências de ambos os lados. Todos têm também dificuldades em conseguir que os seus membros concordem com o compromisso.

A reunião agendada para a sexta-feira anterior foi adiada para o meio da semana. Deve permitir que uma proposta conjunta seja discutida antes de ser analisada pelo comité de índices. A Comissão poderia então transmitir o dossier ao Conselho de Ministros. Esta sucessão de passos permanece para ser realizada. Entretanto, o fosso entre os montantes mencionados para viver e o nível em torno do qual os negociadores parecem estar prontos para discutir continua a ser significativo.

Quantidade de $475 ainda sujeito a negociação

Al Akhbar relata que os empregadores não aprovaram formalmente quaisquer propostas. No entanto, seus representantes sugeririam que um salário mínimo de $475 poderia ser aceito. Por seu lado, o centro sindical estaria disposto a manter esse montante. O jornal salienta, no entanto, que esta abertura não levou a um compromisso dos empregadores. Por conseguinte, é necessário distinguir o montante que serve de ponto de discussão de um compromisso efectivamente adoptado.

O mínimo atual citado no jornal diário é de £28 milhões, ou cerca de $313. Um aumento para 475 dólares representaria um adicional de 162 dólares e um aumento de cerca de 52%. Outra quantia tinha circulado em um estágio anterior: $400. Neste caso, o aumento teria sido limitado a US $ 87 por mês.

A ausência de acordo não diz apenas respeito a estes montantes. A revista descreve uma negociação na qual elevar o mínimo está associado a outras solicitações. A questão dos pagamentos ao Fundo Nacional de Segurança Social, nomeadamente no que se refere aos subsídios de fim de serviço, é central. O nível dos salários e as condições para a resolução destas obrigações são assim discutidos no mesmo quadro.

O custo de uma família não é confundido com um salário individual

Al Akhbar cita fontes do centro sindical. Referem – se a estudos que estabelecem necessidades familiares mensais entre 1.100 e 1.200. As contas diárias comparam estas estimativas com a disponibilidade da união para aceitar $475. O Comité observa que este último montante representa aproximadamente 43 por cento de um orçamento de 1.100 dólares. A comparação ilustra essa distância, mesmo que as necessidades de uma família não sejam confundidas com um salário individual.

A crítica de Al Akhbar centra-se no método seguido. O jornal considera que devem ser organizadas discussões sobre preços, inflação e dados do Serviço Central de Estatística. Pelo contrário, descreve um equilíbrio de forças dominado por influências políticas. Nesta leitura, os atores buscam evitar a mobilização social, limitando o custo do compromisso. Esta avaliação pertence ao jornal. Não é uma descoberta partilhada por todos os negociadores.

Choucair invoca a capacidade das empresas de pagar

Quando solicitado por Al Akhbar, Mohammad Choucair não estabelece um montante mínimo ou um limite máximo para o aumento proposto. Ele preside a União de Câmaras de Comércio e Indústria de Beirute e Monte Líbano. Segundo ele, o aumento depende do que os setores econômicos podem lidar. Assim, centra-se nas restrições das empresas, em vez de num valor comum aplicável imediatamente.

O coral também distingue territórios. Para Beirute e o monte Líbano, ele afirma que ninguém recebe menos de 400 dólares. Opôs-se a esta situação às dificuldades enfrentadas pelas empresas de Akkar e do Sul, que considerou menos capaz de assumir um aumento. Ele também se referiu à possibilidade de um novo conflito e incerteza sobre a atividade.

O cotidiano desafia o uso desses argumentos para retardar o aumento. Ele observou que os trabalhadores nas regiões mais vulneráveis também tiveram que pagar por sua habitação, alimentação e eletricidade. Por conseguinte, os riscos económicos afectam tanto as empresas como os seus trabalhadores. Há desacordo quanto à forma como estas restrições devem ser distribuídas, mas também quanto ao lugar a ser dado às necessidades dos trabalhadores no cálculo do mínimo.

Benefícios de fim de serviço no centro do desacordo

O arquivo social excede os rendimentos pagos todos os meses. Segundo Al Akhbar, uma grande parte dos empregadores recusa um ajustamento sem resolver paralelamente o problema das prestações em fim de serviço. No entanto, as versões diferem quanto ao âmbito exacto das concessões solicitadas. Este é um dos pontos mais obscuros das negociações.

Mohammad Choucair admite ao dia-a-dia que as organizações econômicas querem um escalonamento das somas devidas pelas empresas para estas licenças. Nega, por outro lado, outras isenções de segurança social. Fontes do centro sindical apresentam uma versão diferente. Referem-se a um conjunto mais amplo de concessões, isenções e facilidades, que seriam solicitadas em troca do acordo salarial.

O representante do empregador falou assim de um ajuste de pagamentos, enquanto as fontes sindicais descreveram pedidos mais extensos. Nenhum cancelamento de contribuições ou remissão de dívidas é anunciado como adquirido.

O salário declarado também compromete direitos sociais

Por último, a Al Akhbar salienta a discrepância entre certas remunerações efectivamente pagas e os montantes declarados ao Fundo Nacional de Segurança Social. Os relatórios diários de que os empregados já ganham mais do que o mínimo previsto. No entanto, a sua remuneração total não seria necessariamente declarada. Apresenta esta prática como meio de reduzir as contribuições e as obrigações de fim de serviço. A remuneração declarada, portanto, incorre em direitos sociais, inclusive quando o salário já pago excede o mínimo legal.

A partir da data da publicação de Al Akhbar, nenhum aumento foi adotado. A reunião diferida deveria ainda especificar o montante proposto e as condições a ela associadas. O passo seguinte foi a possível transmissão de um compromisso para a comissão índice e, em seguida, para o governo.

Fontes

Al Akhbar, 2 de novembro de 2026, página 5.

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