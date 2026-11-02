Delegação libanesa em Damasco: os arquivos esperados

Uma delegação libanesa em Damasco, liderada por Tarek Mitri, foi anunciada em 2 de novembro. As discussões anunciadas dizem respeito às fronteiras, à situação dos sírios no Líbano e dos detidos. Quatro ministros estão envolvidos no movimento para abordar os componentes de segurança, social, educacional e profissional. Segundo jornais diários, o regresso voluntário de refugiados também requer habitação e serviços. As reuniões previstas ainda não constituem um acordo ou uma avaliação desta nova visita diplomática.

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Espera-se uma delegação libanesa liderada pelo Vice-Primeiro-Ministro Tarek Mitri em Damasco na segunda-feira, 2 de Novembro. Deve abordar as questões sírias no Líbano, o controlo das fronteiras e a cooperação entre os dois Estados. Em Al Liwaa, de 2 de novembro de 2026, Mitri afirma que as discussões incidirão sobre as diferentes dimensões da situação dos sírios no Líbano. Assim, o programa combina segurança, emprego, educação e assuntos sociais.

Quatro ministros devem acompanhar o Vice-Primeiro-Ministro: Ahmad Al Hajjar para o Interior e os Municípios, Mohammad Haidar para o Trabalho, Rima Karami para a Educação e Haneen Sayed para os Assuntos Sociais. Segundo Ad Diyar, estão previstas reuniões bilaterais com os seus homólogos sírios, bem como uma sessão alargada sobre o regresso dos refugiados. Está prevista uma reunião entre Mitri e o Presidente sírio Ahmad Al Charaa.

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A visita deverá alargar os contactos anteriores e preparar novas fases de cooperação. Ad Diyar refere-se, com base em fontes políticas informadas, a uma visita de Nawaf Salam a Damasco no final do mês. Os debates deverão igualmente contribuir para preparar uma reunião do Comité Misto Sénior e para relançar os acordos entre os dois países.

Esta dimensão institucional atravessa os dossiers anunciados. A gestão das passagens, a situação dos prisioneiros e a reinstalação das famílias exigem intercâmbios inter-administrativos. A presença de vários ministros deverá permitir que estas questões sejam tratadas separadamente, reunindo-as na mesma abordagem política.

Al Liwaa insiste nesta abordagem global através das palavras de Mitri. A situação dos sírios no Líbano não se limita ao controlo das fronteiras. Abrangia igualmente as condições de trabalho, a educação das crianças e as necessidades sociais, que explicavam a composição da delegação.

O regresso dos refugiados, o principal projecto social

De acordo com as fontes citadas por Ad Diyar, o retorno deve ser discutido de acordo com uma lógica voluntária e progressiva. O jornal descreve um processo abrandado, nomeadamente pela falta de financiamento internacional para a reconstrução nas regiões de regresso. Recordou também a exigência de voluntariado defendida pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.

Haneen Sayed deve trabalhar em novas listas, em coordenação com o ACNUR, bem como em arranjos logísticos e de segurança. Rima Karami, por sua vez, deve examinar as capacidades das escolas sírias para acomodar estudantes que retornam. Por conseguinte, a questão do regresso junta-se à dos serviços disponíveis nas localidades em causa.

Ad Diyar referiu-se a um próximo comboio voluntário na segunda quinzena de Novembro, na sequência do desenvolvimento de um mecanismo actualizado pela delegação. Esta é uma perspectiva condicional. A programação ainda depende do trabalho anunciado durante esta visita.

Fontes diárias apresentam habitação, hospitais e escolas como elementos centrais de preparação. Descrevem uma vontade síria de facilitar o regresso, ao mesmo tempo que associam a reabilitação do equipamento à cooperação internacional. Por conseguinte, o anúncio de uma partida não é suficiente para regular as condições de recepção.

Controle passagens e compartilhe informações

A secção fronteiriça é principalmente da responsabilidade do Ministro do Interior, Ahmad Al Hajjar. Ad Diyar relata que o comércio deve se concentrar no combate ao contrabando, incluindo drogas, e no reforço do controle dos pontos de passagem.

Estes incluem a coordenação entre serviços de informação e intercâmbio de informações. O jornal também menciona um protocolo que liga o rastreamento de viagens às passagens terrestres e aéreas. Essas medidas estão entre os temas de discussão; A sua apresentação não vale a pena anunciar uma implementação já concluída.

Este caso requer cooperação entre os serviços dos dois Estados. O objetivo da visita é examinar os procedimentos e responsabilidades de cada pessoa, além da exibição de um objetivo comum contra o tráfego.

Detentos, um arquivo separado da família retorna

As autoridades devem também discutir a situação dos sírios detidos no Líbano. De acordo com Ad Diyar, cerca de 264 pessoas já foram entregues à Síria em duas ondas. O número restante é estimado pelo jornal entre 1.770 e 2.000.

O dia-a-dia refere-se ao acordo de cooperação judiciária assinado em 6 de Fevereiro e ao anúncio da libertação de 57 pessoas abrangidas pela Lei n.o 70 da Amnistia. Estas libertações são separadas das remissões já feitas. Os dois números não descrevem necessariamente o mesmo procedimento.

As discussões anunciadas devem examinar as restantes situações e os seus aspectos jurídicos. Este aspecto não pode ser confundido com a organização de comboios voluntários de refugiados. Trata-se do tratamento dos processos judiciais e dos mecanismos de cooperação entre Beirute e Damasco.

A delegação chegou assim a vários calendários a articular: os intercâmbios ministeriais da época, a preparação das operações de regresso e as próximas reuniões institucionais.

Fontes

Ad Diyar, 2 de novembro de 2026, página 3; Al Liwaa, 2 de novembro de 2026, página 1.

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