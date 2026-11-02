Israel: Passos para uma Coalizão Judeo-Árabe · Vozes globais

Uma coligação judaico-árabe: esta é a exigência levantada pelos manifestantes em 31 de outubro em Tel Aviv, Jerusalém e várias cidades israelenses. Juntos procura convencer a oposição a cooperar com os partidos árabes para substituir Netanyahu. Juntos, os seus representantes eleitos ultrapassariam o limiar da maioria absoluta, sem qualquer acordo político. As diferenças nas formas de apoio persistem. Em Tel Aviv, uma contra-demonstração rejeitou esta parceria, antes das consultas presidenciais para começar em 4 de novembro.

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Os manifestantes marcharam sábado, 31 de outubro em Tel Aviv e várias cidades israelenses para exigir uma coalizão judaico-árabe. Sua exigência é que os líderes da oposição transformem os resultados do processo legislativo em uma maioria capaz de substituir Benjamin Netanyahu. A mobilização defende a participação política que várias formações continuam a recusar.

Em Tel Aviv, uma coligação Judeo-Árabe pediu na rua

O comício começou na Place Habima, no centro de Tel Aviv. Os participantes se juntaram à Praça Rabin por Ibn Gabirol. De acordo com uma mídia israelense, cerca de 2.000 pessoas participaram da procissão. Uma agência de notícias relatou cerca de 500 participantes no comício. Estas contagens, efectuadas em condições diferentes, não constituem um balanço nacional.

O movimento de esquerda Judeo-Arab em pé juntos liderou a mobilização. Os tambores acompanhavam os caminhantes. Os sinais associados mudança de governo e igualdade, enquanto slogans em hebraico e árabe afirmou a rejeição da hostilidade entre as duas populações. « Não ao racismo, sim à parceria. ».

Em Jerusalém, os participantes se reuniram na Praça de Paris. As reuniões também foram realizadas em Haifa. Outras mobilizações, relatadas por uma agência de imprensa israelense, foram realizadas em Beersheba e perto de Tira e Tayibe. A extensão destas últimas reuniões não permite uma mobilização nacional maciça.

Pedido aos opositores de Netanyahu

Os manifestantes não estavam apenas a pedir que o Primeiro-Ministro saísse. Apelaram às formações opostas à sua continuação para que cooperem com Rasam e a Lista Comum. Em alguns sinais, a injunção para formar um governo acompanhou a afirmação de que os eleitores já haviam trazido os votos necessários para a mudança.

Antes das comícios, Standing Together tinha apresentado esta cooperação como a tradução política da eleição. Em um apelo transmitido pela imprensa israelense, o movimento insistiu no valor igual dos votos árabes e judeus. Apelou à plena participação dos cidadãos árabes nas decisões sobre o futuro do país. Os organizadores procuraram mover o debate: não só contar essas vozes, mas aceitar os parceiros que elegeram.

Essa mensagem encontrou expressão concreta entre os participantes. Um psicólogo de 60 anos, entrevistado em Tel Aviv por uma agência de notícias, defendeu o direito da comunidade árabe de participar da vida política. Em Jerusalém, um artista pediu aos líderes da oposição que mostrassem coragem. Esses depoimentos descrevem as expectativas dos manifestantes, não uma posição unânime da sociedade israelense.

Os 67 lugares não constituem um acordo

Os resultados das eleições legislativas de 27 de Outubro explicam esta pressão. O campo Netanyahu tem 53 lugares de 120. A maioria dos grupos de oposição judeus detém 48, em comparação com 19 para as listas árabes. O seu acréscimo atinge 67 deputados, acima do limiar de 61, que permite uma maioria absoluta. Mas esta adição não é um compromisso de governar em conjunto.

A exigência da rua é precisamente essa diferença. Yair Golan, líder dos Democratas, apoia um governo apoiado por partidos árabes. Pelo contrário, Avigdor Liberman, líder de Yisrael Beituten, recusa uma aliança que dependeria de seu apoio, mesmo fora. Por conseguinte, os manifestantes pedem uma mudança de posição para alguns dos funcionários com quem esperam concordar.

As modalidades também permanecem distintas. Ra A Lista Comum prevê o apoio parlamentar sem entrar no governo. Recomendar um candidato ao Presidente, apoiar uma empresa em Knesset e aceitar responsabilidades ministeriais são três compromissos diferentes. As reuniões exigem parceria; não estabelecem que as suas condições já seriam negociadas.

Contra-Demonstração Anti-Parceria

Em Habima, os apoiadores de Netanyahu organizaram um comício competitivo. Os participantes rejeitaram a cooperação com as formações árabes e pediram novas eleições, de acordo com uma agência de notícias. A polícia tinha planeado espaços separados. No entanto, ativistas de direita chegaram à área reservada para o comício de parceria, relata a mesma fonte.

As alegações de voto roubado neste campo permanecem acusações. As autoridades eleitorais indicaram que os resultados permaneceram válidos apesar de investigações sobre suspeita de financiamento. Esta distinção é importante: contestar uma possível aliança não estabelece quaisquer irregularidades susceptíveis de anular a votação.

O próximo passo será com o Presidente Isaac Herzog. As consultas com os grupos eleitos deverão começar na quarta-feira, 4 de Novembro. Os manifestantes terão então um primeiro indicador da resposta dos partidos: sua escolha do candidato para tentar formar um governo, antes que quaisquer negociações resultem em sua composição.

Fontes

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