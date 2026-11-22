O resgate continua sua busca domingo em Cikande, no oeste de Java Island, após o incêndio de uma fábrica de confeitaria. Pelo menos três mortes foram relatadas pelo pessoal de resgate. A polícia informou então a evacuação de seis sacos de morte, sem confirmar o número de vítimas que continham.

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Em Cikande, no oeste da ilha de Java, os trabalhadores de resgate estão à procura de trabalhadores após o incêndio de uma fábrica de confeitaria no domingo 22 de novembro. A agência de busca e resgate indonésia relatou pelo menos três mortes. A polícia informou então a evacuação de seis sacos de morte, cujo conteúdo ainda precisa ser identificado.

Fogo na fábrica de Cikande

O incêndio na fábrica de Cikande foi declarado sábado à tarde na área industrial Pancatama em Leuwilimus, distrito de Serang. O site pertence ao fabricante da confeitaria PT Fonusa Agung Mulia. A polícia localizou o início do desastre às 16h30, hora local, e indicou que o incêndio havia afetado escritórios e um armazém. A fábrica está localizada na província de Banten, a oeste de Jacarta, não na capital.

Quinze bombeiros participaram da intervenção, dependendo da província. A governadora Andra Soni explicou que o colapso parcial do prédio e a falta de luz impediram as equipes de acessar certas áreas durante a noite. Os caminhões-tanques forneciam água em apoio aos bombeiros. A polícia colocou 28 ambulâncias em alerta e montou uma estação de emergência no local.

Um equilíbrio humano ainda provisório

Em seu ponto da manhã de domingo, o Serviço Regional de Busca e Resgate relatou três mortes, 36 procuradas e 15 encontradas vivas, sendo que quatro delas ficaram feridas. Mais tarde, a polícia provincial anunciou que as equipes tinham evacuado seis sacos de morte. Ela designou o exame para a equipa de identificação. O número de sacos por si só não permite determinar o número de mortes. Não acrescenta à primeira verificação de alívio.

O censo de empregados também não foi concluído. O posto de comando policial tinha 54 funcionários temporários, 11 dos quais retornaram para casa e um médico assistido. As autoridades verificavam a situação dos 42 restantes. Esta lista administrativa não indica quanto ainda estava dentro do edifício e não coincide com a contagem das pessoas procuradas pelos socorristas.

A origem do fogo permanece desconhecida

A polícia disse que controlaram o incêndio principal no domingo às 6:30 horas locais. Entretanto, o serviço de resgate informou que várias residências ainda exigiam a intervenção de bombeiros. As equipes continuam pesquisando em áreas acessíveis. Segundo as autoridades, devem esperar até ao arrefecimento e segurança das outras partes do complexo antes de entrarem.

A polícia de Banten anunciou o envio de uma equipe de seu laboratório científico para determinar a origem do incêndio. Não avançou nenhuma causa nesta fase. O exame das instalações só será possível quando o acesso for considerado seguro.

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