Max Verstappen venceu o Grande Prêmio de Las Vegas antes de Lando Norris e Oscar Piastri, de acordo com o ranking provisório da FIA. Ambos os McLarens seguem em dois segundos. Pierre Gasly terminou em quinto com Alpine, enquanto Isack Hadjar terminou em décimo quarto após danificar sua asa dianteira na corrida.

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Max Verstappen venceu o Grande Prêmio de Las Vegas no sábado, 21 de novembro, à frente de dois McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri. O piloto Red Bull fechou as 50 voltas em 1:27:39:624. Norris terminou em 0,639 segundos e Piastri em 1.529 segundos, de acordo com o ranking provisório publicado pelos comissários da Federação Internacional de Automóveis.

Piastri retorna de 17o lugar em Las Vegas

Verstappen assumiu a liderança após a pena de cinco lugares imposta a Kimi Antonelli, autor do melhor tempo de qualificação. O italiano, relegado para o sexto lugar na grade após uma mudança de elemento Powertrain, ainda jogou em primeiro lugar no final da corrida. Ele terminou em quarto.

George Russell assumiu a liderança no segundo round, antes de Verstappen voltar. O carro de segurança interveio após a colisão entre Sergio Pérez e Rafael Câmara. A corrida retomou na 25a volta, com o Red Bull ainda liderando. Verstappen e George Russell trocaram suas cabeças várias vezes antes dos McLarens retornarem ao contato. Norris dobrou Russell na 34a volta e brevemente levou sua vez. Verstappen ficou em primeiro lugar. Russell bloqueou suas rodas tentando passar Antonelli na volta 48 e terminou nono. Piastri ficou em terceiro lugar na corrida após tomar o 17o lugar após uma penalidade na grade.

Gasly quinto, Hadjar décimo quarto

Pierre Gasly terminou em quinto na frente de seu companheiro de equipe Alpine Franco Colapinto. Em quarto lugar, Isack Hadjar jogou o primeiro lugar antes de danificar sua asa dianteira. O francês terminou em 14. A ordem de chegada citada é a da classificação provisória da FIA. O próximo Grande Prêmio está previsto para 27-29 de novembro no Qatar, antes da final em Abu Dhabi.

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