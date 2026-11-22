Hakan Fidan confirmou no sábado 21 de novembro que a Turquia estava apoiando a defesa da Arábia Saudita. O Ministro dos Negócios Estrangeiros turco disse que Ancara não tinha tomado nenhuma decisão sobre a presença de soldados turcos no Iémen. Esta evolução distingue os auxílios já concedidos a Riade de uma intervenção no território do Iémen.
O apoio a Riade não é uma decisão de enviar tropas
Quando questionado na televisão turca sobre a aliança Meca, Hakan Fidan disse que « nenhuma decisão foi tomada sobre a presença de soldados no Iêmen ». Ele acrescentou que a necessária ajuda de defesa à Arábia Saudita já foi fornecida. O Ministro mencionou a assistência técnica e recordou que a cooperação entre Ancara e Riade na indústria da defesa precedeu o pacto.
A nota refere-se à decisão de Ancara no momento da entrevista. O Chefe da Diplomacia não anunciou qualquer intervenção no Iémen nem excluiu que uma decisão diferente pudesse ser tomada posteriormente. Ele também explicou que, na sua opinião, o compromisso das tropas com a guerra requer uma decisão parlamentar. A sua declaração não constitui um novo mandato nem um calendário para a expedição.
Este desenvolvimento surge como a troca de greves entre a coligação liderada por Riade e os Houthis alimentam o debate sobre o papel dos aliados sauditas. Na sexta-feira, 20 de novembro, a coligação pediu a civis para deixar o porto de Hodeida. Os Houthis ameaçaram retaliar se o porto fosse atacado. A Fidan afirmou que o auxílio já concedido destinava-se à defesa da Arábia Saudita.
O que o Parlamento turco aprovou
Assinado em Meca em 7 de agosto de 2026, o Acordo Conjunto de Defesa reúne a Turquia, a Arábia Saudita e o Paquistão. Em 5 de outubro, em Riade, os três países anunciaram sua intenção de traduzir seus compromissos coletivos em medidas concretas para defender o reino, de acordo com suas leis nacionais. O comunicado visava apoiar a Arábia Saudita, sem anunciar qualquer destacamento para o Iémen.
Em 5 de Novembro, o Parlamento turco aprovou a Lei n.° 7597, que autoriza a ratificação do acordo. Aprovada pelo Presidente em 13 de Novembro, esta lei foi publicada no dia seguinte no Diário Oficial da Turquia, sob o número 33430, e entrou em vigor nesse mesmo dia. Esta data diz respeito ao direito turco: não estabelece o cumprimento de todas as formalidades internacionais do pacto nem a decisão de enviar soldados para outro país.
Comentários