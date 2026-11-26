Em 25 de Novembro, o Representante para o Comércio dos EUA publicou projectos de tarifas que abrangem 14 parceiros, incluindo a China e a União Europeia. Os anúncios estão sujeitos a consulta. Nenhum deles, nessa data, converte a taxa anunciada numa nova carga. Os importadores devem ler o país de origem, o código do produto, as isenções e os impostos já aplicáveis.
Um produto, dois cálculos diferentes
Para a União Europeia, o texto de consulta propõe uma taxa de 15% depois de ter em conta o direito de nação mais favorecida e os direitos já aplicáveis da secção 301, com excepção. Para a China, o projecto distingue entre produtos comuns, produtos do anexo A e produtos do anexo B: até 20% no primeiro grupo, de acordo com o mecanismo de dedução previsto para certos direitos relacionados com o trabalho forçado, até 10% para o segundo grupo e uma isenção desta medida proposta para os produtos do anexo B.
Tomemos, puramente como ilustração, duas bolsas idênticas, com uma superfície exterior de couro e um valor aduaneiro de mais de 20 dólares, uma de origem europeia e uma de origem chinesa. Neste exemplo, suponhamos que se enquadram na posição 4202.21.90 da tarifa americana. Este código não consta dos anexos da UE e da China consultados. O primeiro passo é idêntico: estabelecer o código e o valor do direito. Depois disso, os caminhos separam-se. Para os bens europeus, é necessário analisar se o produto está excluído e quais os impostos existentes no cálculo do limiar proposto. Para as mercadorias chinesas, o código é utilizado para determinar se se insere num dos dois anexos e, em seguida, para identificar os direitos que permaneceriam aplicáveis independentemente deste projecto. Num cálculo simplificado, se já são devidos 9 dólares por 100 dólares de valor no saco europeu e não se aplica qualquer outra imposição relevante, somando-se 15 por cento acrescentaria 6 dólares, não 15. Para o saco chinês, é necessário conhecer os direitos ligados à sua origem e o tratamento aplicável à investigação do trabalho forçado antes de calcular o suplemento. Este exemplo descreve o método; não constitui o preço do desalfandegamento efectivo.
Consulta antes da execução
Essas medidas, segundo o USTR, visam políticas que mantenham a sobrecapacidade industrial e penalizem as empresas norte-americanas. A administração tinha iniciado 16 investigações em Março; A Comissão anuncia conclusões para 14 parceiros e não apresenta, nesta fase, um relatório sobre o México e a Noruega. O caso não é confundido com o processo separado sobre as importações de mercadorias produzidas por mão-de-obra forçada.
5 de janeiro de 2027 é o prazo anunciado para envios por escrito e pedidos de participação em audiências. As audiências estão programadas para começar em 25 de janeiro. Os documentos a controlar são o aviso final, os anexos seleccionados e as respectivas instruções de aplicação. Eles, e não a taxa no comunicado de imprensa, seriam a base para calcular a carga de entrada de um determinado produto.
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