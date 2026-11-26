Na quarta-feira, 25 de Novembro, o gabinete político de Kataëb renovou o seu pedido de remeter o aparelho militar e de segurança do Hizbullah para o Conselho de Justiça. Este pedido é dirigido ao governo: não assume jurisdição e não altera o curso da investigação militar de Bécharré sozinho.
Na sua declaração, o partido invoca a responsabilidade daqueles que, na sua opinião, conduziram o Líbano à guerra sem o acordo do Estado. Associa o seu pedido à implementação das decisões do Governo no sentido de reservar armas e decisões militares ao Estado. Esta é a posição da Mesa Política, não as conclusões judiciais. Os Kataëb já exigiam tal demissão em 3 de Novembro.
O Governo pode submeter a questão ao tribunal, não decidir os méritos
Nos termos do artigo 355.o do Código de Processo Penal, o envio ao Conselho de Justiça requer um decreto do Conselho de Ministros. Esta jurisdição penal especial inclui infracções à segurança interna ou externa do Estado. Um pedido político, mesmo feito por um partido representado no Parlamento, não corresponde a um decreto ou acusação.
Se um caso for efectivamente reenviado, o juiz que o investiga analisará os factos e decidirá se existem elementos de prova suficientes para devolver as pessoas em causa ao Conselho. O Procurador-Geral do Tribunal de Cassação ou um dos seus suplentes representa o Procurador-Geral. A remessa determina o quadro do processo; os juízes continuam a ser responsáveis pelo estabelecimento de responsabilidades individuais.
O arquivo de Bécharré segue outro circuito
Os atos relatados em 25 de novembro no caso de Bécharré e Batrun estão sujeitos a justiça militar. Eles dizem respeito a cinco homens já detidos e três outras pessoas procuradas. O comunicado de Kataëb não estabelece uma transferência deste processo nem uma ligação judicial entre todos os casos de armas mencionados no debate público. Nenhuma ordem de referência em resposta a este pedido foi encontrada nos documentos públicos examinados antes desta publicação.
Ilustração: O Grand Sérail em Beirute em agosto de 2017, foto de Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.
Comentários