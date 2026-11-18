A coligação da Arábia Saudita afirma ter destruído 60 alvos militares huthies em quatro províncias iemenitas. Suas comunicações em 18 de novembro citam túneis de armazenamento de mísseis e oficinas de drones. Os danos não são confirmados de forma independente e nenhuma avaliação humana está incluída nestes textos. Este anúncio vem depois de uma reivindicação arrogante contra duas estações do gasoduto saudita Leste-Oeste, cujo dano também permanece não confirmado. As consequências operacionais das greves continuam por estabelecer.

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A coligação da Arábia Saudita afirma ter destruído 60 alvos militares huthies no Iémen. Em duas comunicações emitidas em 18 de novembro de 2026, seu porta-voz descreveu uma operação contra capacidades balísticas, drones e ameaça marítima do movimento. A destruição anunciada não é confirmada de forma independente.

Coalizão cita quatro províncias iemenitas

O relato oficial do porta-voz, Turki al-Maliki, coloca os alvos nas províncias de Sana’a, Hodeida, Amran e Saada. Não publica, nos textos consultados, uma repartição do total entre estes quatro territórios.

Uma segunda comunicação especifica as instalações que a coligação afirma ter destruído: túneis que abrigam estoques de mísseis balísticos nas montanhas, bem como oficinas de montagem e armazenamento de drones. Estas categorias descrevem o balanço reclamado pelas forças envolvidas na operação, e não um inventário verificado no terreno.

O objetivo anunciado é enfraquecer as capacidades balísticas e drones dos Houthis, enquanto neutralizam sua ameaça marítima. Esta formulação apresenta uma intenção militar. Não estabelece que as vias navegáveis estão agora seguras ou que o movimento perdeu qualquer capacidade de ataque.

Novo anúncio após reclamações contra o gasoduto

Esta comunicação segue a dos Houthis na terça-feira, 17 de Novembro, relativa às estações de bombeamento 8 e 9 do gasoduto Este-Oeste saudita. Seu porta-voz militar Yahya Saree alegou ter usado cinco drones e causou incêndios. A Libnanews relatou esta alegação sem apresentar os danos estabelecidos.

A coligação anunciou separadamente a interceptação de um drone na área de Riade. Os elementos disponíveis não permitem que esta aeronave esteja precisamente associada aos cinco drones reivindicados. Nem podem concluir que o transporte de petróleo é interrompido.

As duas comunicações consultadas sobre os 60 objectivos não fornecem resultados humanos. A falta de números não significa que não houve vítimas. A verdadeira extensão da destruição e suas consequências para os habitantes permanecem por estabelecer.

Referências

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