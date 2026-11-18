Bahrein afirma ter rejeitado vários ataques aéreos iranianos na quarta-feira, 18 de novembro de 2026. A declaração do Comando Geral, de facto consultada, não especifica o número ou o tipo de aeronave, os objectivos ou quaisquer danos ou perdas. Este anúncio deve ser distinguido do episódio de 17 de novembro contra um radar para o Xeque Issa, reivindicado pelo Irã. O relatório dos EUA divulgado na terça-feira não pode ser aplicado aos novos ataques anunciados na quarta-feira. O seu alcance exacto continua por estabelecer.

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A Força de Defesa do Bahrein afirma ter repelido vários ataques aéreos iranianos na quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Seu comando geral anunciou em um comunicado de imprensa em sua conta oficial. Este novo episódio é distinto do de terça-feira, 17 de novembro, que foi objeto de uma reclamação iraniana contra o Sheikh Issa.

Um comunicado de 18 de Novembro no Barém

O documento acusa o Irão de continuar os seus ataques ao reino. Ele disse que os sistemas de defesa aérea enfrentaram vários ataques na quarta-feira. A mensagem foi emitida em 0128 UTC, ou seja, 0428 horas no Bahrein e 0328 horas em Beirute.

O comando não especifica o número de aeronaves ou projéteis, seu tipo ou os locais de destino. Nem faz qualquer avaliação humana ou material. A atribuição ao Irão e o resultado da resposta permanecem declarações do exército do Barém, sem confirmação independente aqui apresentada.

Não transponha o balanço de terça-feira dos EUA

No dia anterior, os Guardas Revolucionários Iranianos alegaram um ataque de drones num radar americano na base do Xeque Issa. Bahrein tinha anunciado interceptações. O comando norte-americano CENTCOM também afirmou que os drones haviam sido interceptados, sem danos ao equipamento dos EUA ou feridos ao pessoal dos EUA.

Libnanews relatou essas declarações em seu seguimento em 17 de novembro. Esse registro americano dizia respeito a este episódio específico. Não nos permite estabelecer as consequências dos ataques anunciados na quarta-feira, nem assumir que visaram a mesma base.

Por conseguinte, o comunicado de imprensa de 18 de Novembro deixa em aberto os pormenores dos meios utilizados, os objectivos pretendidos e as possíveis consequências no terreno. Seu silêncio sobre as vítimas não constitui registro de zero vítimas.

Referências

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