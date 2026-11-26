O regulador do Reino Unido registou erros nos dados relativos ao regime de compensação. Os seus efeitos permanecem por determinar e parte do dispositivo é suspensa.

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A Financial Conduct Authority (FCA) anunciou na quinta-feira, 26 de Novembro, que tinha classificado erradamente determinados contratos nos dados utilizados para calcular a compensação de financiamento automóvel no Reino Unido. O regulador pediu à Barclays que suspendesse as suas ofertas finais de liquidação, verificando as consequências destes erros.

A FCA afirma que identificou o problema na preparação da sua resposta aos recursos contra o dispositivo. Os dados foram utilizados para estabelecer um parâmetro de cálculo fixado em 17% para os contratos celebrados em ou após 1 de abril de 2014. Este parâmetro é utilizado para ajustar a taxa anual utilizada no cálculo do subsídio. Não se trata de um montante pago aos mutuários nem de uma redução automática da sua taxa de juro.

Uma estimativa média, não um limite máximo por ficheiro

De acordo com as primeiras verificações do regulador, o parâmetro pode não mudar. Se mudar, a diferença seria inferior a um ponto percentual em ambos os lados da moeda e 17% no outro. O CFA estima o efeito potencial na compensação em menos de 10 libras por contrato, em média. Esta estimativa não define um limite máximo ou um significado de correcção individual para cada ficheiro.

O regime abrange determinados contratos celebrados entre 6 de Abril de 2007 e 1 de Novembro de 2024, nomeadamente quando as informações sobre comissões ou acordos entre mutuantes e intermediários não foram correctamente comunicadas. O CFA estima que aproximadamente 12,1 milhões de contratos poderiam ser elegíveis. Este número diz respeito a todo o regime, não ao grupo de contratos cuja classificação está em causa.

Os pagamentos continuam ligados ao resultado dos recursos

Algumas regras são suspensas durante o processo. Os credores não são obrigados a calcular ou pagar compensação sob as partes suspensas, embora alguns tenham optado por fazer ofertas amigáveis. O pedido de quinta-feira diz respeito às ofertas finais de liquidação de Barclays; não põe em causa todas as ofertas emitidas por outros credores.

Na sexta-feira, 27 de Novembro, estavam programados dois requerentes para apresentarem os seus conhecimentos especializados. O CFA afirmou que queria discutir com eles e o tribunal os efeitos da descoberta sobre este período. A audiência continua aberta entre 16 de fevereiro e 3 de março de 2027. O regulador prevê pagamentos em 2027 se o regime for confirmado e a decisão não for contestada.

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