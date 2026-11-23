O hospital universitário de Guadalupe iniciou seu plano branco no domingo, 22 de novembro, após um ataque cibernético na noite anterior. A UBS anuncia o adiamento de algumas das intervenções, consultas e exames de imagem até sexta-feira 27 de novembro, inclusive. Os cuidados urgentes e prioritários são mantidos.
Os adiamentos não cobrem todas as nomeações
A gestão reorganizou a atividade para dar prioridade aos casos mais urgentes e garantir o atendimento aos pacientes já internados. Desprogramação parcial. O anúncio não significa que todas as consultas da semana sejam canceladas: a UBS não publicou uma lista exaustiva de atos diferidos ou confirmou que todos os pacientes em questão haviam sido notificados.
O Plano Branco é o mecanismo que permite à instituição reorganizar seus recursos durante uma crise. Neste caso, a gestão ativada após uma reunião de crise no domingo. O prazo de 27 de Novembro diz respeito aos adiamentos anunciados; não é uma data anunciada de regresso à operação normal.
Os 15 permanecem acessíveis e a transferência de emergências pediátricas é mantida
A UBS solicita que as emergências de adultos e crianças sejam reservadas para situações que exijam atendimento urgente. De acordo com seu comunicado de domingo, o centro de atendimento do 15o permanece disponível para avaliar as necessidades e orientar os pacientes.
A gerência mantém a transferência de emergências pediátricas para Belle-Plaine, Abymes, na noite de segunda-feira 23 a terça-feira 24 de novembro, às 00:01, Guadalupe horário.
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