Na Espanha, a CASA 47 sorteou 638 casos de habitação acessíveis. Foram registados 19.407 pedidos. A operação não vale a pena atribuir ou entregar chaves. Outra campanha de 442 unidades habitacionais está aberta até 26 de novembro, de acordo com o calendário da organização.

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O organismo público espanhol CASA 47 desenhou lotes em 19 de novembro a ordem de pedidos de processamento para 638 habitação de aluguel acessível. Recebeu 19.407 casos em cinco Comunidades Autónomas. O sorteio não é válido para nenhum prêmio final ou entrega de chaves. Outra chamada para 442 unidades habitacionais permanece aberta até 26 de novembro.

Do sorteio ao arrendamento, restam várias etapas a serem tomadas

A Comunidade Valenciana concentra no sorteio 398 das 638 unidades habitacionais. Os outros estão na Galiza (96), Catalunha (93), Navarra (34) e Astúrias (17). Os pedidos não são igualmente distribuídos. A Catalunha representa 6 245, contra 9 850 na Comunidade Valenciana. Por conseguinte, o total nacional do programa não permite conhecer a pressão sobre cada habitação ou as possibilidades de um determinado agregado familiar.

O registo notarial estabelece a ordem em que o CASA 47 examina a elegibilidade. Neste recurso, a instituição anuncia, nomeadamente, uma condição de nacionalidade espanhola ou de residência legal, uma série de recursos e a ausência de habitação em imóveis. A auditoria precede a atribuição provisória. A visita à habitação pode então preceder a assinatura da locação e a entrega das chaves. Nenhuma destas etapas é intercambiável.

A chamada separada, anunciada em 6 de Novembro, abrange 442 unidades habitacionais em seis Comunidades Autónomas. Não constitui uma extensão da campanha que acaba de ser elaborada ou um número de novas acomodações. As páginas do portal permitem consultar os preços e alojamento disponíveis nesta chamada.

Os subsídios para futuros projectos de construção são abrangidos por outro regime

O Decreto Real de 28 de Outubro prevê até 201,7 milhões de euros em subvenções para co-financiar concessões de obras. O texto indica que este envelope já foi transferido pelo Departamento para CASA 47. Esta transferência entre instituições não significa que o dinheiro tenha sido pago aos concessionários ou que a habitação tenha saído do terreno.

O escopo deste decreto é de aproximadamente 2.425 habitações distribuídas por 29 operações, de acordo com os estudos de viabilidade citados. Este número exprime a capacidade esperada dos projectos, e não a dimensão da frota efectivamente entregue. As 638 unidades habitacionais do sorteio, as 442 propostas na outra chamada e as 2.425 previstas nas operações de construção medem assim três coisas diferentes. Para acompanhar o progresso da oferta, você deve olhar separadamente para créditos, chamadas, locações e descontos chave.

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