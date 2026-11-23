Volodymyr Zelensky assumiu a responsabilidade por um ataque ucraniano a dois navios russos ao largo da costa da Líbia na segunda-feira, 23 de novembro. A missão da ONU na Líbia havia solicitado uma investigação independente dos incidentes em Benghazi e fora da cidade no dia anterior. A alegação estabelece a posição de Kiev. Não fornece qualquer experiência sobre o destino dos dois edifícios.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Volodymyr Zelensky assumiu a responsabilidade por um ataque ucraniano a dois navios russos ao largo da costa da Líbia na segunda-feira, 23 de novembro. A missão da ONU na Líbia havia solicitado uma investigação independente dos incidentes em Benghazi e fora da cidade no dia anterior. A alegação estabelece a posição de Kiev. Não fornece qualquer experiência sobre o destino dos dois edifícios.

A alegação altera o processo, não a natureza dos elementos de prova

O presidente ucraniano disse que o corvette russo tinha afundado e que a carga tinha sido atingida. Estas são duas afirmações diferentes: a Presidência ucraniana não diz nesta declaração que o navio de carga também afundou. Apresenta a operação como resposta à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Esta justificação é a de uma parte no conflito, não uma conclusão sobre as circunstâncias de cada incidente.

No domingo, os comunicados de imprensa líbios deram versões sucessivas: uma instituição pública mencionou um acidente, enquanto os resgates reservaram sua apreciação da origem da explosão. O discurso de Kiev é um novo desenvolvimento. Não permite atribuir à Ucrânia todos os danos que possam ser comunicados no sector ou elaborar uma avaliação humana.

Que imagens mostram e o que não fatiam

Imagens comerciais de satélite descritas publicamente após a explosão mostram uma nave em chamas, então uma nave que parece estar parcialmente submersa. Mesmo que uma imagem documente um incêndio ou uma mudança visível de estado, ela não determina sozinho quem é responsável por ele. Um navio parcialmente visto sob a água também não fornece informações sobre a extensão dos danos, as pessoas presentes ou o destino final dos dois navios reclamados. A Libnanews não tem experiência independente nestas imagens.

ONU pede investigação independente

A missão da ONU na Líbia fala de ataques ao porto de Benghazi e fora da cidade. Não nomeia uma pessoa responsável na sua declaração de 22 de Novembro. Solicita uma investigação imediata, independente e transparente e manifesta a sua disponibilidade para prestar assistência às autoridades líbias. Exorta igualmente a Líbia a respeitar a sua soberania e a não arrastar o país para um conflito externo.

Por conseguinte, a declaração ucraniana responde a uma pergunta, a da parte que reivindica a operação. O balanço humano, a condição dos edifícios e as circunstâncias exatas permanecem questões distintas, que nem esta declaração nem as imagens publicamente comentadas são suficientes para resolver.

Arquivo: Benghazi à beira-mar em janeiro de 2009, não relacionado com os incidentes de novembro de 2026. Jaw101ie / Wikimedia Commons, domínio público. Composição Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews