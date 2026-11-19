Em 19 de novembro, Save the Children publicou uma análise da exposição das crianças a conflitos e obstáculos à ajuda humanitária. Segundo o mapeamento PRIO, 589 milhões de crianças viviam a menos de 50 quilômetros da violência armada em 2025. Isto não é uma acusação de vítima. O relatório também se baseia em incidentes verificados pelas Nações Unidas, incluindo 8.322 negações de acesso humanitário. Datas, definições e métodos explicam por que os indicadores devem ser lidos separadamente.

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Quase uma em cada quatro crianças vivia perto de um conflito armado em 2025. Save the Children lançou uma nova análise em 19 de novembro, que estima esta população em 589 milhões. Este número mede uma exposição geográfica, não uma série de vítimas. A organização também alerta sobre os obstáculos à ajuda humanitária: 8.322 incidentes de negação do acesso às crianças foram verificados pelas Nações Unidas para 2025.

589 milhões de crianças perto de conflitos

O relatório Parar a guerra contra as crianças: mudar as probabilidades combina dois conjuntos de dados. O primeiro vem do Instituto de Pesquisa da Paz Oslo, ou PRIO. Estima quantas crianças vivem numa área a menos de 50 quilómetros de um evento mortal de conflito num determinado ano. A segunda inclui violações contra crianças documentadas e verificadas pelas Nações Unidas.

Estes indicadores não são permutáveis. Os 589 milhões de crianças identificadas pelo mapeamento não são tantas crianças mortas, feridas ou alvo pessoal. Eles vivem perto da violência organizada. A estimativa também não significa que todos sofreram um ataque em casa.

A proporção atinge 23,4 por cento da população infantil mundial. Este é o nível mais alto desta série, que remonta a 1990. A estimativa é 7 % superior ao valor revisto para 2024. A palavra « revisto » é importante: comparar esta edição com uma antiga figura publicada sem levar em conta correções pode produzir uma evolução diferente.

A medida continua a ser mais precisa do que a simples residência num país em conflito. Segundo o relatório, cerca de 1,5 bilhão de crianças viviam nesse país até 2025. Mas a luta não necessariamente cobre todo o seu território. O raio de 50 quilómetros permite distinguir a proximidade da violência de pertencer a um Estado afectado pela guerra.

Uma nova análise, não uma nova revisão da ONU

A publicação de Novembro não deve ser confundida com o relatório anual do Secretário-Geral das Nações Unidas. Este documento, referido no documento A/80/723-S/2026/357, é datado de 16 de junho de 2026 e abrange janeiro a dezembro de 2025. Save the Children agora oferece uma análise, complementada por comparações históricas e estimativas PRIO.

As Nações Unidas salientam que os seus números não representam a totalidade das violações. Insegurança, restrições de acesso e dificuldades de verificação limitam o censo. Alguns fatos cometidos anteriormente, mas apenas verificados em 2025, também estão incluídos nos dados deste ano. Uma data de verificação nem sempre é uma data de comissão.

O número de violações também não coincide com o das crianças em causa. A mesma pessoa pode ser sujeita a várias violações. Insensata adição de crianças, ataques e incidentes de acesso daria um total sem significado homogêneo.

Auxílio recusado, quase uma vez por hora

O acesso humanitário é um dos principais aspectos do trabalho das ONG. Num comunicado de imprensa emitido em 18 de Novembro, associado ao documento separado Acesso restrito: prestar ajuda contra as probabilidadesSave the Children compara 509 incidentes verificados em 2015 a 8.322 em 2025. O número foi assim multiplicado por cerca de dezesseis em dez anos.

A expressão « quase a cada hora » resume uma média anual. Não descreve uma observação em tempo real, nem descreve uma criança que não é assistida em nenhum momento. Um incidente pode afetar várias crianças e cobrir situações muito diferentes. As barreiras incluem restrições à circulação, barreiras administrativas ou violência contra pessoas humanitárias, instalações e bens.

O total de 8.322 é consistente com o relatório das Nações Unidas. O comunicado das ONG indica que os incidentes estão concentrados, em particular, no Território Palestiniano Ocupado, na Líbia e na Ucrânia. Essa concentração não ignora outras situações, mas também proíbe apresentar o aumento como uniformemente distribuído em todo o mundo.

Por que os totais diferem de acordo com o relatório

Save the Children manteve 38.967 violações em sua análise de 2025. Este total difere do 38.558 relatado no relatório da ONU. A organização explica sua escolha metodológica: acrescenta o uso militar de escolas e hospitais à categoria de ataques contra esses estabelecimentos. Também retém apenas violações numa categoria específica.

A parte de mais de 21% atribuída à negação do acesso humanitário é, portanto, o total utilizado pela ONG. Não representa a proporção de 589 milhões de crianças que foram pessoalmente recusadas ajuda. Esses números medem duas realidades distintas: uma população exposta a conflitos e verificada incidentes.

As limitações do censo também são práticas. Quando as equipes não conseguem acessar uma área, elas lutam para fornecer ajuda, mas também para documentar os ataques. Por conseguinte, uma diminuição dos factos verificados não é suficiente para demonstrar uma melhoria da situação.

Proteger as crianças para além da contagem

O relatório apela à acção em três frentes: adesão às normas de conduta das hostilidades, responsabilização dos responsáveis e reforço concreto da protecção e recuperação das crianças. Salve as crianças insiste na continuidade dos serviços, treinamento de pessoal, acesso humanitário e financiamento previsível.

O mapeamento do PRIO e o acompanhamento das violações respondem assim a diferentes perguntas. O primeiro indica onde vivem as crianças próximas à violência. O segundo documenta as violações que foram verificadas. Entre essas duas escalas, o acesso a uma escola, cuidados e assistência ainda depende da possibilidade real de enviar pessoas e suprimentos para a população.

Arquivo de fotos: Jabaliya, Faixa de Gaza, 31 de maio de 2024. Hussein Jaber / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Ilustração do contexto humanitário, sem representação de um incidente específico identificado em 2025. Libnanews vestido editorial sob a mesma licença.

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