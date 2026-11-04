Gramática Árabe e IA: Pesquisador USJ premiado

Joëlle Faddoul, chefe do programa de doutorado do Instituto de Letras Orientais da Universidade de São José, foi homenageada no Congresso Internacional da Língua Árabe em Dubai. Seu estudo SARD propõe produzir narrativas digitais adaptadas ao nível dos alunos para apresentar uma regra gramatical no contexto. O pesquisador insiste no controle linguístico e pedagógico das ferramentas gerais. Essa distinção reconhece seu trabalho de pesquisa; As informações disponíveis ainda não fornecem uma medição detalhada do progresso escolar.

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Joëlle Faddoul, professora e chefe do programa de doutorado do Instituto de Letras Orientais da Universidade São José de Beirute, foi distinguida em Dubai para uma pesquisa combinando gramática árabe e IA. O Conselho Internacional da Língua Árabe foi selecionado dentre quinze estudiosos honrados no XII Congresso Internacional da Língua Árabe, realizado de 28 a 30 de outubro de 2026.

Seu estudo foi selecionado de aproximadamente seiscentas contribuições de mais de setenta países. Destaca uma proposta educativa: utilizar a IA geral para produzir narrativas digitais adaptadas aos aprendizes, mantendo regras explícitas de linguagem e educação.

Gramática árabe e IA: a partir de uma história

A obra chama-se SARD, um modelo inteligente de desenho narrativo árabe. A idéia é apresentar uma regra gramatical em uma situação dita antes de nomeá-la. A narrativa torna-se assim o contexto em que o aprendiz encontra uma construção da língua.

A pesquisadora descreve histórias adaptadas ao público-alvo. A ferramenta não deve simplesmente gerar um texto a partir de uma política geral: sua produção é enquadrada por exigências linguísticas e pedagógicas. Estes requisitos conferem ao modelo a sua função educativa.

Faddoul insiste sobre este ponto: a originalidade que defende está no método que enquadra a IA, em vez de no mero uso desta tecnologia. Na sua opinião, a correcção do árabe continua a ser o primeiro critério. A geração automatizada deve ser usada para aprender a língua, não para impor suas formulações sem controle.

Distinto Pesquisa em Dubai

Faddoul foi o único pesquisador libanês entre os 15 vencedores. Outros pesquisadores honrados incluíram Egito, Marrocos, Bahrein, Nigéria, Turquia, China e Polônia.

Esse reconhecimento refere-se ao trabalho acadêmico apresentado em um congresso. Por si só não é uma medida da eficácia do modelo entre os estudantes. As informações tornadas públicas não dão qualquer dimensão da amostra escolar, nem dão uma comparação quantitativa com qualquer outro método, nem dão resultados detalhados de uma avaliação da aprendizagem.

Controlo linguístico no centro da proposta

O interesse de SARD reside no lugar dado à construção da narrativa e ao nível do aprendiz. Uma história não é apenas um vestido projetado para tornar uma lição mais atraente. No modelo descrito, é utilizado para revelar o uso gramatical em um contexto anterior à sua explicação formal.

Assim, o trabalho de Joëlle Faddoul contribui para uma pergunta concreta para o ensino: como utilizar uma ferramenta genérica sem abandonar os objetivos do curso ou verificar o que produz? A distinção recebida no Dubai torna esta proposta mais visível. A sua avaliação com os alunos continua a ser um ponto a ser documentado.

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