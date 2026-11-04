CNSS: O que os controles salariais dizem

Os números do CNSS informam o debate sobre a remuneração comunicada, desde que as fases de controlo sejam distintas. O balanço de 2025 inclui uma análise de risco de 2.521 empresas e 375 ordens de missão. Nem todas as 1.469 empresas abaixo do limiar salarial de seleção podem ser descritas como fraudadoras. Uma antiga circular de 2024 também foi cancelada. Estes esclarecimentos contam para compreender o âmbito dos controlos e os direitos dos trabalhadores.

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Os controlos dos salários declarados reflectem-se no debate sobre os rendimentos e os subsídios de fim de serviço no Líbano. Mas os números citados nesta discussão exigem uma leitura precisa. O balanço do CNSS para o período de 15 de maio a 30 de setembro de 2025 distingue as empresas selecionadas por uma análise de risco das missões de inspeção concluídas. Não leva à conclusão de que 58% das empresas libanesas são fraudulentas.

Esta distinção diz directamente respeito aos trabalhadores. O montante declarado está envolvido na determinação dos seus direitos sociais. Um salário efectivamente pago superior ao montante declarado pode, portanto, indicar uma melhoria do rendimento imediato sem protecção equivalente no final da carreira.

Controlos salariais comunicados: medidas do balanço

No seu balanço publicado em 16 de outubro de 2025, o CNSS afirma que analisou os riscos de 2.521 empresas. Destes, 1.469 relataram ganhos inferiores ao dobro do mínimo de referência de 2024. Isso representa aproximadamente 58% da área estudada. O documento anunciou sua inspeção gradual, não a conclusão de 1.469 inspeções.

Os resultados das operações realizadas incluíram 375 pedidos de missão e 28.894 funcionários. O Fundo reportou 886 funcionários anteriormente não declarados registrados após a inspeção. Além disso, anunciou a cessação dos benefícios relativos a 788 matrículas consideradas fictícias e a decisão de suspender os benefícios para 15 empresas.

O limiar salarial é utilizado para orientar os controlos. Não constitui uma convicção individual. A análise estatística, a verificação no local e a decisão administrativa são três etapas diferentes.

58% não descreve todas as empresas

A proporção se aplica aos arquivos revisados neste programa. Não há nada para tratar esse grupo como uma amostra representativa de todas as empresas do país. A seleção baseada em risco busca especificamente identificar situações que justifiquem revisão.

O mesmo raciocínio aplica-se aos trabalhadores. Uma empresa pode contar vários trabalhadores em diferentes situações. O número de empregadores relatados não permite deduzir quantas pessoas recebem rendimentos sub-referidos. Devem ser conhecidos os registos individuais e os resultados da auditoria.

As diversas irregularidades também não devem ser confundidas. Um trabalho que está faltando dos retornos, um registro fictício, e um salário que é declarado muito baixo não descrevem o mesmo problema. Agrupando-os em um único total impediria a compreensão dos direitos a serem restaurados e os montantes a serem regularizados.

Uma circular antiga não é válida hoje

O limiar de 20 milhões de libras às vezes mencionado neste arquivo refere-se a uma medida de janeiro de 2024. A circular 181 organizou então a inspeção das declarações abaixo deste nível. O mínimo legal ainda era de 9 milhões de libras.

A circular foi posteriormente cancelada pela Circular 901 de 25 de abril de 2024, após o aumento do mínimo para 18 milhões. O CNSS manteve a exigência de relatar ganhos reais. Por conseguinte, apresentar hoje o mecanismo de Janeiro como uma instrução ainda aplicável seria impreciso.

O limiar utilizado para uma campanha de controlo deve ser lido com a sua data e finalidade. Não substitui o mínimo legal do momento e não define o salário realmente devido a uma pessoa por conta própria.

Declaração compromete direitos futuros

Nos intercâmbios salariais de novembro de 2026, Béchara Asmar acusa alguns empregadores de declarar apenas o mínimo, sem refletir a remuneração real. O Presidente da Confederação Geral dos Trabalhadores associa esta prática à redução das prestações de cessação de funções. Sua reivindicação descreve um problema denunciado pelo sindicato, sem estabelecer a situação de cada empresa.

Por conseguinte, a questão não se limita ao futuro salário mínimo. Diz igualmente respeito à reconciliação entre a remuneração paga e a que foi registada. O balanço de 2025 fornece um ponto de partida documentado; Uma revisão atualizada das inspeções permitiria saber o que aconteceu com os arquivos então selecionados.

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