Salam recebido em Baabda: evitar uma nova guerra

Recebido quarta-feira, 4 de novembro, pelo presidente Joseph Aoun no Palácio de Baabda, o primeiro-ministro Nawaf Salam advertiu contra o envolvimento do Líbano em uma nova guerra regional. No final da entrevista, ele reiterou que as decisões sobre guerra e paz eram exclusivamente da responsabilidade do Estado e de suas instituições constitucionais. Os dois funcionários também discutiram a situação geral e a agenda do Conselho de Ministros prevista para quinta-feira, 5 de novembro, no Grand Sérail.
Preservar o Líbano dos confrontos regionais
A declaração do Chefe de Governo centra-se em primeiro lugar no risco de novas queimadas na região. Nawaf Salam recusou-se a permitir que o país se empenhasse em confrontos ao serviço de interesses externos cujas consequências não podiam suportar. Apresenta a protecção do Líbano como uma responsabilidade nacional que exige que o seu interesse seja colocado acima de todas as outras considerações.
O Primeiro-Ministro referiu-se particularmente ao povo do Sul, que pagou um pesado tributo humano e material aos conflitos. Ele lembrou a perda de vidas, meios de vida e moradia, enfatizando seu direito de viver em segurança e construir seu futuro sem mais guerras, deslocamentos forçados e destruição.
O seu aviso é acompanhado de um lembrete institucional: nenhuma decisão que envolva o país em guerra deve escapar ao Estado. Nawaf Salam rejeita a ideia de que um destino deve ser imposto ao libanês sem sua escolha, ou que seu território deve se tornar o lugar de conflito em nome de outros atores. Colocava a preservação da soberania e a proteção da população no centro desta posição.
Um aviso sobre as atividades de grupos libaneses no exterior
Na segunda parte da sua declaração, Nawaf Salam condenou a interferência de indivíduos ou grupos libaneses nos assuntos internos dos países árabes. Em especial, visava actividades militares que poderiam ameaçar a sua segurança, referindo-se a um anúncio das autoridades iemenitas.
O Primeiro-Ministro não nomeou um grupo libanês nesta declaração. Nem delineou a base para as acusações a que se refere. A sua intervenção exprime uma condenação política dessas actividades, que considera prejudiciais para o Líbano e para os interesses dos seus cidadãos.
Nawaf Salam reafirmou o compromisso de respeitar a soberania e a segurança dos países árabes e de reforçar as relações com eles com base na confiança mútua. A declaração liga assim a prevenção de uma nova guerra no território libanês à recusa de actividades realizadas fora do âmbito do Estado e susceptíveis de comprometer essas relações.
Hizbullah nega separadamente acusações sobre o Iêmen
Em uma declaração separada emitida na quarta-feira, Hizbullah negou a presença de especialistas do partido no Iêmen para conduzir operações militares ou contribuir para o desenvolvimento de armamentos e a formação das forças de Ansar Allah, os Houthis. A parte contesta as acusações comunicadas a este respeito e alega que não se baseiam em quaisquer factos.
Esta negação constitui a posição do Hezbollah. Por si só não permite a determinação dos factos alegados. A declaração de Nawaf Salam e a declaração do partido devem, portanto, ser distinguidas: a primeira condena as interferências mencionadas pelas autoridades iemenitas sem nomear seus autores, enquanto a segunda rejeita acusações especificamente dirigidas ao Hezbollah.
O Conselho de Ministros reunir-se-á na quinta-feira, no Grand Sérail
A Presidência confirmou que Joseph Aoun e Nawaf Salam tinham abordado os acontecimentos no Líbano e na região, bem como os preparativos para a próxima reunião do Governo. Esta reunião é anunciada para quinta-feira 5 de Novembro no Grand Serail.
O relatório da entrevista não detalha os arquivos na sua agenda e não menciona novas decisões tomadas em Baabda. A posição pública do Primeiro-Ministro é, nesta fase, sobre a necessidade de manter o país longe de um novo confronto e de reservar às instituições constitucionais as decisões que comprometem a sua segurança.
Foto de ilustração: Joseph Aoun e Nawaf Salam, arquivo Libnanews. Essa imagem não representa sua entrevista de 4 de novembro de 2026.
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