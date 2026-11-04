Israel: Resultados oficiais dados a Herzog

Isaac Herzog recebeu na quarta-feira, 4 de novembro, os resultados oficiais das eleições israelenses de 27 de outubro, entregues pelo juiz Noam Sohlberg. O presidente deve agora consultar as partes antes de nomear um membro para formar um governo. Nenhum bloco detém a maioria no Knesset. A comissão eleitoral anunciou que não tinha encontrado nenhuma evidência que afetasse a integridade do processo eleitoral como resultado de seus controles. A investigação separada do Shin Bet sobre a suspeita de interferência estrangeira permanece aberta. As recomendações formais das delegações permaneceram pendentes.

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Isaac Herzog recebeu na quarta-feira 4 de novembro os resultados oficiais das eleições israelenses em 27 de outubro. O presidente da Comissão Central Eleitoral, o juiz Noam Sohlberg, entregou-os em Jerusalém. Esta etapa precede as consultas partidárias sobre a formação do próximo governo. Nenhum dos dois grandes blocos tem a maioria no Knesset.

Resultados oficiais: Herzog recebe votação certificada

Remissão marca uma mudança concreta no calendário político. Até quarta-feira de manhã, permaneceu anunciado. O mesmo aconteceu agora, de acordo com relatórios consistentes de uma agência de imprensa israelita e da imprensa. A Presidência dedicou uma transmissão oficial a esta cerimónia.

A Comissão tinha aprovado os resultados de manhã. O presidente vai agora ouvir as formações eleitas antes de nomear um deputado para tentar formar uma coligação. Portanto, receber os resultados não significa que um candidato já tenha obtido este mandato.

Um controle eleitoral separado da investigação Shin Bet

A comissão também anunciou na quarta-feira as conclusões do seu controlo das operações de votação. Afirma que reviu as atas de 9.069 escritórios e as reivindicações recebidas. De acordo com seu comunicado de imprensa, ela não identificou nenhuma evidência de uma violação da integridade da pesquisa ou de uma mudança nos seus resultados.

Esta conclusão diz respeito à verificação eleitoral. Não constitui o encerramento da investigação separada do Shin Bet sobre a suspeita de interferência estrangeira. As acusações feitas por Benjamin Netanyahu e seus aliados contra as formações árabes permanecem contestadas. Não se tornam factos estabelecidos unicamente devido à existência de inquéritos.

Consultas antes da selecção de um candidato

O equilíbrio de poder permanece inalterado: o bloco Netanyahu tem 53 lugares, o de Gadi Eisenkot 48. As formações árabes têm 19. Uma maioria absoluta requer 61 dos 120 lugares no Knesset. A adição de grupos contra Netanyahu sozinho não é um acordo do governo.

As consultas presidenciais estão programadas para começar na quarta-feira com pequenos grupos e continuar na quinta-feira, 5 de novembro. O calendário anunciado começa com o sionismo religioso, Shas e Yisrael Beiteinu. O presidente perguntará às delegações que parlamentares recomendam formar um governo.

A apresentação oficial dos poderes presidenciais recorda que esta designação se segue à consulta dos grupos parlamentares. O prazo legal é de sete dias a contar da publicação dos resultados. A recomendação dos partidos e a escolha do presidente constituem assim uma fase separada das negociações de coalizão.

O primeiro deputado indigitado tem então 28 dias para formar um governo. O Presidente pode conceder uma prorrogação de mais 14 dias. Nesta fase, continuam por vir as recomendações formais das delegações e a decisão de Herzog.

Fontes e referências

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