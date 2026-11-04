Manama: Haykal discute apoio ao Exército

Rodolphe Haykal participou do Diálogo de Manama de 30 de outubro a 1 de novembro. Reuniu-se com funcionários europeus, americanos e das Nações Unidas para discutir a cooperação e o apoio ao exército libanês. O balanço público não especifica qualquer novo financiamento, fornecimento de equipamento ou execução programada. A visita ocorreu a convite do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. As reuniões bilaterais incidiram sobre a situação no Líbano e na região, sem constituir uma conferência de doadores ou um acordo colectivo sobre as diferentes questões regionais.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Comandante do Exército Libanês, General Rodolphe Haykal, encontrou vários líderes militares e internacionais no Diálogo Manama no Bahrein. As discussões incidiram sobre a cooperação e o apoio à instituição. No balanço divulgado em 3 de Novembro, não foi anunciado qualquer novo calendário de ajuda ou de entrega.

A viagem aconteceu de 30 de outubro a 1 de novembro de 2026. Convidado pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, Haykal participou da vigésima segunda edição deste fórum sobre segurança regional. Ele participou da abertura na presença do príncipe herdeiro do Bahrein e primeiro-ministro Salman ben Hamad Al Khalifa.

A visita permitiu ao comandante do exército reunir interlocutores europeus, americanos e das Nações Unidas no mesmo quadro. Os debates bilaterais incidiram sobre a situação no Líbano e na região, bem como sobre formas de reforçar a cooperação com a instituição militar.

Entrevistas com vários parceiros

Haykal reuniu-se com o Chefe de Estado-Maior da Defesa dos Países Baixos, General Onno Eichelsheim. Reuniu-se também com o Secretário de Estado da Defesa, Nils Schmid, e Tasos Tzionis, Conselheiro de Segurança Nacional e Director de Informações da República de Chipre.

No lado americano, ele falou com Michael P. DiMino IV, chefe do Departamento de Defesa do Oriente Médio. Outros interlocutores incluem Vaidotas Urbelis, Diretor de Política de Defesa do Ministério da Defesa da Lituânia, e o Contra-Almirante Yannick Bosu, Representante do Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Francesas.

O Comandante reuniu-se também com Abdallah Al Dardari, Administrador Assistente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A presença desse interlocutor coloca as consultas em um círculo mais amplo do que as únicas relações entre os funcionários.

Apoio às Forças Armadas Libanesas: compromissos ainda a serem especificados

Durante estas reuniões, as autoridades salientaram a importância dos esforços do exército para preservar a segurança e a estabilidade do Líbano face aos desafios actuais. No entanto, o relatório da visita continua a ser geral sobre o seguimento prático dos intercâmbios.

Não detalha nenhum novo envelope financeiro, entrega de equipamentos, acordo de treinamento ou cronograma de implementação. Portanto, as entrevistas de Manama não podem ser descritas como uma conferência de doadores que estabeleceu um programa custado.

A distinção não retira o seu âmbito de contacto. Uma reunião bilateral examinará a cooperação e manterá as relações com um parceiro. No entanto, um compromisso específico exige outros elementos: uma decisão, meios identificados, beneficiários e datas. Estas exposições não foram tornadas públicas no relatório de viagem.

Um fórum regional, vários arquivos separados

O Diálogo de Manama reúne funcionários sobre questões de segurança no Médio Oriente. A participação libanesa faz parte destes intercâmbios, mas cada reunião mantém o seu objecto e os seus interlocutores. O apoio dado ao exército não pode ser equiparado a um acordo global sobre as outras questões discutidas durante o fórum.

É, pois, necessário distinguir entre as consultas com o comandante do exército, as discussões diplomáticas regionais e os possíveis anúncios de cada Estado. A realização de entrevistas num só local não demonstra uma posição comum sobre todas as questões ou um mecanismo de financiamento colectivo.

O seguimento será medido pelas decisões concretas que os parceiros tornarão público. Por enquanto, o resultado estabelecido da deslocação é esta série de consultas sobre cooperação e apoio ao exército libanês, sem qualquer promessa quantificada.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews