Habitação: um roteiro para além dos empréstimos

A proposta de retomada de empréstimos da Instituição Pública Habitat não resume o roteiro proposto por Ronnie Lahud. O documento desenvolve quatro áreas: governança, oferta acessível, dados e emergências. Combina aluguel, cooperativas, reabilitação e reconstrução, especialmente no Sul. A estratégia continua a ser adoptada e financiada. O envelope de 24 milhões de dólares previsto na proposta orçamental do próximo ano não é nem desembolso nem execução de todas estas propostas para as famílias.

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A estratégia de habitação libanesa proposta por Ronnie Lahud visa mais do que a retomada dos créditos imobiliários. O Presidente e Diretor Executivo do Estabelecimento Público Habitat defende um roteiro que liga governança, habitação acessível, dados e emergências. O documento, de cerca de trinta páginas, continua a ser uma proposta. A partir de 4 de Novembro de 2026, não se trata de uma política nacional adoptada e financiada no seu conjunto.

O retorno previsto dos empréstimos dá nova visibilidade ao caso. Um envelope de US $ 24 milhões está incluído na proposta de orçamento do próximo ano para famílias de baixa renda. Isto não significa que o financiamento já esteja disponível. Também não é possível confundir um programa de crédito com a execução de uma estratégia de habitação.

Estratégia de habitação libanesa: organização de responsabilidades

O primeiro foco do roteiro é a governança. Lahud propõe uma coordenação mais coerente das políticas públicas, agora distribuídas entre várias partes interessadas. Ele pediu o fortalecimento imediato do estabelecimento de habitação pública, enquanto aguardava um possível ministério responsável pela habitação e pelas cidades.

A presente proposta diz respeito às competências, meios e acompanhamento. Não corresponde à criação anunciada de um ministério. O documento também prevê a cooperação com municípios e organizações de campo. Estes podem ajudar a identificar as necessidades e alojamento locais.

O desafio é ligar as decisões que afetam o mesmo domicílio. Um empréstimo, uma autorização de construção, a reabilitação de um edifício e o acesso aos serviços não seguem os mesmos procedimentos. Sem coordenação, a sua adição não garante que a habitação seja acessível no momento adequado.

Desenvolver uma oferta que não se limita à compra

O segundo foco é a oferta e a acessibilidade. O roteiro combina vários caminhos: propriedade, aluguel acessível, cooperativas, reabilitação e habitação pública. Inclui também a qualidade dos edifícios e a sua supervisão.

A diversidade de soluções responde às situações. Algumas famílias podem pagar um crédito. Outros precisam de renda compatível com sua renda ou trabalho na moradia que já ocupam. A retoma dos empréstimos não responde directamente a todas estas necessidades.

As medidas previstas incluem o inventário de terrenos, a utilização de terrenos públicos e o apoio às reparações. Propõe-se igualmente a cooperação entre actores públicos e privados. Nenhuma dessas ferramentas deve ser apresentada como um programa já aberto a aplicativos.

O artigo também discute a tributação. Em especial, a Lahud propõe a abolição de um imposto sobre as habitações vazias, a fim de incentivar o seu regresso ao mercado. Outras fontes gerais de financiamento referem-se a taxas relacionadas com vagas, licenças ou inscrições. Estas orientações continuam a exigir arbitragem, não constituindo uma medida fiscal definitiva.

Dados para acompanhar necessidades e resultados

O terceiro eixo diz respeito a uma base de dados nacional, transparência e acompanhamento. O roteiro prevê igualmente um comité consultivo. Essas ferramentas visam descrever melhor as necessidades e avaliar os programas.

Uma política de habitação não pode ser julgada unicamente pelo número de empréstimos distribuídos. Seria importante saber quais domicílios beneficiaram, em quais territórios e com que carga mensal. Também seria necessário controlar a habitação reabilitada ou alugada a preços acessíveis.

O documento descreve as rendas que excedem os 30% de referência de renda, os contratos informais e o afastamento das famílias modestas. Este diagnóstico não fornece uma taxa nacional verificada de expulsão ou vaga. Os dados propostos devem ajudar a medir situações ainda insuficientemente documentadas.

Ligação entre emergência e reconstrução

O quarto eixo trata de deslocamento, habitação de emergência e reconstrução, particularmente no Sul. Combina acomodação temporária com a preparação de soluções mais duráveis.

Essa articulação é importante para definir objetivos. Colocar uma família em abrigo, reparar a habitação e reconstruir uma vizinhança não requer o mesmo tempo e recursos. Uma estratégia deve especificar quando termina a ajuda de emergência e como ela atinge uma solução estável.

O roteiro inclui estas situações na política geral de habitat. No entanto, não inclui o financiamento já adquirido para todas as operações de reconstrução.

Decisão orçamental não substitui plano de execução

Lahud defende financiamento sustentável combinando alocações públicas, incentivos e recursos dedicados. A questão diz respeito tanto à continuidade dos meios como ao seu montante inicial. Um sistema interrompido não pode garantir uma política de longo prazo por si só.

Um primeiro roteiro apresentado em 2018 não foi formalmente adotado. Por conseguinte, o novo documento ainda tem de passar por várias fases: arbitragem, adopção, financiamento e definição de responsabilidades. Para as famílias, o resultado terá de ser critérios acessíveis, programas identificados e um calendário de execução publicado.

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