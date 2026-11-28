Manama emitiu uma nota de protesto a Hadi Hashem após uma reunião em apoio aos religiosos do Bahrein em Beirute. O Ministério das Relações Exteriores do Líbano diz que o governo não organizou ou patrocinou a reunião.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Bahreini reuniu no sábado 28 de novembro o embaixador libanês em Manama, Hadi Hashem. O Diretor-Geral das Relações Bilaterais, Abdallah bin Ali Al Khalifa, deu-lhe uma nota oficial de protesto. O ministério afirma que uma reunião realizada na quinta – feira nos subúrbios do sul de Beirute resultou em falsas acusações e observações ofensivas contra o reino e sua justiça.
Encontro para apoiar os religiosos do Bahrein
A reunião de 26 de Novembro teve lugar no Al-Jinan Hall, na estrada para o aeroporto de Beirute. Seminários e organizações religiosas libanesas organizaram-se em solidariedade com religiosos xiitas no Bahrein. Os oradores denunciaram as suas convicções. O ministério do Bahrein considerou essas declarações como uma interferência nos assuntos do reino e pediu às autoridades libanesas que tomassem medidas para evitar a repetição de tais reuniões.
O governo libanês diz que não participou na reunião
O Ministério dos Negócios Estrangeiros libanês condenou o Barém e as suas instituições judiciais no sábado. Alegou que as declarações feitas na reunião não comprometeram o Estado libanês. Segundo sua declaração, o governo não convocou nem participou da reunião nem providenciou patrocínio.
A diplomacia libanesa recordou que a declaração ministerial do Governo exortou o Líbano a não servir de fórum para ataques contra Estados árabes ou amigos. Manama, por sua vez, reafirmou seu compromisso com as relações bilaterais. O comunicado de imprensa libanês não anuncia qualquer acção contra os organizadores.
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