Em 27 de novembro, o instituto de pesquisa sobre HIV de Uganda lançou um julgamento de Fase 1 contra o Ebola Bundibugyo. Na RDC, a OMS relatou mais de 12.000 casos notificados e 5.900 mortes até 24 de novembro.
O Instituto de Pesquisa de Vírus de Uganda (UVRI) anunciou em 27 de novembro o lançamento, com a Moderna, de um teste de Fase 1 de uma vacina experimental contra o Ebola Bundibugyo. Este é o primeiro ensaio em África, de acordo com o Instituto, de uma vacina de RNA mensageiro contra este vírus. Um primeiro ensaio do mesmo candidato à vacina está em andamento no Canadá desde agosto em adultos.
Um primeiro componente pediátrico
O estudo ugandês deve incluir aproximadamente 224 voluntários saudáveis entre uma e 65 anos de idade. O Instituto informa que o recrutamento começou. O objetivo é avaliar a segurança da vacina e a resposta imune, inclusive em crianças pequenas, que não foram incluídas no ensaio canadense. Esta não é uma campanha de vacinação: o lançamento do estudo não estabelece a eficácia da vacina contra a doença.
Na República Democrática do Congo, um grupo de especialistas da OMS recomendou que o candidato fosse avaliado em um ensaio clínico separado em uma fase mais avançada. Outros candidatos são estudados em paralelo. A inclusão nestes ensaios não constitui uma autorização de introdução no mercado.
Na RDC, a OMS apela à proteção das equipes de saúde
Em seu comunicado de 27 de novembro, a OMS informou que mais de 12.000 casos de Ebola e 5.900 mortes haviam sido relatadas na RDC até 24 de novembro. Mantém o estatuto internacional de emergência da saúde pública. Ela disse ter verificado pelo menos 94 ataques de saúde no país desde a declaração de emergência, cerca de seis meses antes. O seu comité de emergência apela a um acesso seguro às zonas afectadas e a um prazo mais curto para o diagnóstico e a gestão.
Arquivo de fotos : CDC / Amy Schuh,Biblioteca de Imagens em Saúde Pública, Bwera, 26 de junho de 2019. A imagem não representa o teste de 2026.
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