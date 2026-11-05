Nigéria: Candidatura de Atiku invalidado, chamada anunciada

Em 5 de novembro, o Supremo Tribunal Federal de Abuja invalida a liderança do CDA liderada por David Mark e suas decisões, incluindo a inauguração presidencial de Atiku Abubakar. O recurso foi apresentado por um ex-funcionário do partido, Nafiu Bala Gombe. A CDA anuncia um recurso e diz que aguarda a cópia autenticada do julgamento. Este revés vem quando a campanha presidencial é lançada; não constitui uma exclusão definitiva de Atiku das eleições de 2027.

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Na Nigéria, o Supremo Tribunal Federal de Abuja invalidou quinta-feira, 5 de novembro de 2026 a candidatura presidencial de Atiku Abubakar para o Congresso Democrata Africano (ADC). A decisão afeta a liderança do partido e as decisões que tomou. A CDA anuncia um recurso: esta decisão de primeira instância não encerra a batalha judicial.

O juiz Peter Lifu declarou ilegal a liderança liderada pelo ex-presidente David Mark. Ele cancelou suas ações, incluindo o procedimento para designar Atiku Abubakar como candidato na eleição presidencial de 2027.

O revés vem quando o antigo Vice-Presidente já iniciou a sua campanha. Ele ganhou a nomeação do CDA em maio e é um dos principais oponentes do presidente Bola Tinubu. Vice-Presidente de 1999 a 2007, Atiku ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais anteriores.

A candidatura presidencial de Atiku Abubakar enfraqueceu

Na origem do caso está Nafiu Bala Gombe, ex-Vice-Presidente Nacional da CDA para o Nordeste. Ele desafiou as condições em que David Mark tinha tomado a liderança no partido após a renúncia de Ralph Nwosu.

Gombe sustentou que os estatutos lhe deram o direito de suceder o presidente resignado. Também denunciou a nomeação de David Mark e do secretário nacional Rauf Aregbesola, que ele considerou contrário às regras internas e à lei eleitoral.

O seu recurso, registado com o número FHC/ABJ/CS/1819/2025, destinava-se a impedir os responsáveis de agirem em nome da parte. Ele também pediu que suas decisões fossem retiradas. O juiz deu-lhe uma razão.

CDA prepara seu desafio

Nkemakolam Ukandu, o líder nacional do CDA, anunciou que o partido iria apelar. Seu porta-voz, Bolaji Abdullahi, denunciou uma decisão que considerava politicamente motivada.

O CDA também afirma que espera que a cópia autenticada do acórdão examine os seus termos e âmbito exactos. Na ausência de um resultado final dos recursos, o acórdão não permite que Atiku seja apresentado como definitivamente excluído da votação.

A comissão eleitoral já havia publicado seu nome como candidato ao CDA, juntamente com o ex-governador do estado de Rivers Rotimi Amaechi como empacotador. O partido deve agora defender esta nomeação perante o Tribunal de Recurso.

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