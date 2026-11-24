A agência pública palestiniana registra sete mortes na Faixa de Gaza na terça-feira de manhã, 24 de novembro. Ela disse que dois ataques israelenses mataram seis pessoas, incluindo uma criança, e que um sétimo palestino sucumbiu a ferimentos em Jabalia. Pelo menos cinco pessoas foram feridas em Al-Mawasi.

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Sete palestinianos morreram na terça-feira de manhã, 24 de Novembro, na Faixa de Gaza, segundo a agência pública palestiniana. Ele registrou seis mortes em dois ataques israelenses e uma morte em Jabalia. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas.

Duas greves relatadas no centro e sul de Gaza

Três pessoas, incluindo uma criança, morreram na área de Wadi Gaza, no centro de Gaza, segundo fontes médicas citadas pela agência palestina. Mais cedo, em Al-Mawasi, a oeste de Khan Yunes, um ataque matou três pessoas e feriu cinco. Um interlocutor do hospital Nasser confirmou a outra agência de notícias a recepção dos corpos das três pessoas mortas em Al-Mawasi.

O Ministério do Interior de Gaza afirmou que duas das pessoas mortas em Al-Mawasi eram policiais. O exército israelita disse a uma agência de notícias que tinham como alvo os combatentes em dois ataques na terça-feira. As fontes disponíveis não permitem a determinação independente do estatuto de todas as vítimas.

Morte após ataque em Jabalia

A sétima morte relatada pela agência palestiniana não é a de uma pessoa morta numa destas duas greves. É um palestiniano que morreu devido a ferimentos sofridos durante um ataque em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza. A agência não especifica quando foi ferido.

As duas mortes relatadas pela mesma agência na cidade de Gaza na segunda-feira à noite não estão incluídas no relatório da manhã de terça-feira. O cessar-fogo entrou em vigor em outubro de 2025. As greves de terça-feira aumentam a violência que tem continuado desde a sua entrada em vigor.

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