Encontrar uma fotografia antiga pede para distinguir entre consulta, obtenção de uma cópia e seu uso em uma publicação. O Pierre Maadanjian gosta, mantido em Kaslik, permite-nos compreender estes passos sem apresentar um antigo inventário como uma nova abertura. Referência clichê, nomeação, regras de sala e direitos de reprodução: preparar essas perguntas antes da viagem evita mal-entendidos. Este guia diz respeito a um fundo identificado e não promete acesso imediato nem reutilização gratuita de todos os arquivos políticos libaneses.

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Uma fotografia antiga pode ser usada para encontrar um bairro, preparar uma exposição ou documentar uma história familiar. No entanto, precisamos saber onde procurar e o que podemos fazer com a imagem encontrada. Em Kaslik, o Pierre Maadanjian gosta conservado pelo Phoenix Center de L-USEK oferece um ponto de entrada concreto. Seu inventário, publicado em 2025, não é o anúncio de uma nova abertura em novembro de 2026.

Arquivos fotográficos: de um fundo identificado

A coleção inclui 46.279 negativos em dezoito recipientes. O inventário mostra cobertura de 1941 a 2001, principalmente de 1965 a 1998, e aquisição do fotógrafo em 2017. A classificação geral é PM. Esses limites descrevem o fundo; eles não datam automaticamente cada tiro.

O catálogo inclui cenas urbanas, retratos e eventos culturais. Ele mantém os números de trabalho do fotógrafo como base do ranking. Ao preparar uma pesquisa, é, portanto, melhor associar um sujeito a um período e anotar a referência precisa do documento selecionado, em vez de apenas manter uma única captura.

Um compromisso antes da mudança

As regras gerais para consulta das coleções especiais do USEK exigem um pedido prévio, com pelo menos três dias úteis de antecedência. O visitante deve aguardar a confirmação da consulta. Os documentos não são emprestados no exterior; A equipa pode propor uma cópia da consulta em vez do original. Telefones e câmeras não são permitidos no quarto.

A ficha informativa do fundo distingue entre pesquisa, usos educacionais, culturais e acadêmicos e outros usos, para os quais prevê a autorização escrita dos titulares de direitos. Tal não impede o cumprimento do procedimento de recepção e das condições específicas do documento solicitado.

Consultar não é republicar

A biblioteca requer uma abordagem separada para reprodução ou publicação. Recorda que a posse material de um documento não significa que detenha todos os seus direitos. O pesquisador deve obter as autorizações necessárias de seu titular. Uma imagem visível num catálogo não se torna, portanto, uma ilustração livremente reutilizável.

Para um rascunho de livro, filme ou exposição, três perguntas devem permanecer distintas: que documento queremos consultar, que cópia podemos obter e que uso queremos fazer dele? Aplicando-os no momento da preparação evita descobrir restrições ao imprimir. Este guia abrange um fundo identificado e as regras da sua biblioteca, não a abertura de todos os arquivos políticos libaneses.

Ilustração: Caixas de arquivos nas bibliotecas da Universidade de York, Toronto, 19 de junho de 2015. Smallison / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, fotografia não modificada. Este clichê não mostra nem o USK nem o Maadanjian gosta.

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