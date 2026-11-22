Lara Colturi venceu o Gurgel slalom na Áustria. Aos 20 anos, ela ganhou a primeira vitória da Albânia na Copa do Mundo de Esqui Alpino. O esquiador bateu duas mulheres suecas, Sara Hector e Anna Swenn Larsson, em ambas as rodadas. Ela lidera o slalom.

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Lara Colturi venceu o slalom de Gurgel, Áustria, sábado, 21 de novembro de 2026. Esta é sua primeira vitória na Copa do Mundo e a primeira da Albânia nesta competição alpina de esqui. O esquiador de 20 anos à frente da Suécia Sara Hector e Anna Swenn Larsson no final das duas corridas.

Lara Colturi ganha Gurgel slalom depois de tomar o segundo lugar na primeira rodada

Anna Swenn Larsson assumiu a liderança na primeira rodada em 51 segundos 70. O Colturi concedeu-lhe 24centos. O representante da Albânia assinou então a terceira rodada da segunda rodada. Sua vitória de 1 minuto em 45 segundos 47 foi o suficiente para ganhar à frente de Hector, 27 centésimos, e Swenn Larsson, 30 centésimos.

Camille Rast da Suíça ficou em quinto lugar com Hanna Aronsson Elfman da Suécia, 93 centésimos de Colturi. Marion Chevrier, o primeiro francês nas posições, tomou o décimo primeiro lugar em 1 segundo 20. Seu compatriota Caitlin McFarlane terminou em 14o.

A primeira vitória após dois segundos lugares em Gurgel

Colturi já tinha terminado em segundo no slalom Gurgel em 2024 e 2025. Antes da corrida de sábado, ela tinha nove pódios na Copa do Mundo sem uma vitória. Ela também ficou em segundo lugar no slalom de Levi uma semana antes. Estes dois resultados slalom dar-lhe 180 pontos e liderar as posições após Gurgel, à frente da Alemanha Emma Aicer, em 48 pontos. Colturi também liderou a classificação geral com 260 pontos, contando seu segundo lugar no gigante Sölden em outubro.

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