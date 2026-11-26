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O Ministro das Finanças, Yassine Jaber, concordou com uma avaliação das necessidades aduaneiras durante uma missão de assistência técnica do Fundo Monetário Internacional a Beirute. A revisão anunciada em 24 de Novembro deverá abranger as infra-estruturas, os sistemas informáticos e o pessoal. Não fixa qualquer alteração dos direitos aduaneiros nem da data de entrada em vigor de novos procedimentos.

Avalie todo o circuito, da pasta ao lançamento

Os três componentes de avaliação abordam questões distintas. O equipamento permite o controle físico. O software determina quais informações estão disponíveis quando uma instrução é processada. O recrutamento e a formação são pré-requisitos para a capacidade da administração para operar estes sistemas e para controlar as suas decisões. Por conseguinte, o equipamento de financiamento por si só não regula a organização dos controlos nem o tratamento de ficheiros incompletos.

Para os importadores, uma medida útil seria o tempo entre a declaração e a libertação, discriminado por ponto de entrada e tipo de controlo. Este período deve ser separado do tempo decorrido pelo transportador, terminal ou importador para fornecer os documentos. Para o Tesouro, o indicador relevante não é apenas a receita bruta: varia de acordo com o volume e valor das importações, taxas e isenções aplicáveis. A recolha com legislação comparável, a proporção de processos corrigidos e o prazo de recurso permitiriam uma melhor avaliação dos efeitos administrativos.

Dois projetos de TI, não uma nova taxa

Paralelamente à missão do FMI, o Ministério acompanha com o Banco Mundial o Projeto de Gestão das Finanças Públicas P181155. As partes do projeto distinguem um sistema integrado de administração fiscal, destinado a substituir os instrumentos fiscais existentes, e um sistema de gestão financeira, incluindo orçamento, tesouraria e contabilidade. A ligação destes sistemas com dados aduaneiros é um trabalho de interoperabilidade. Não altera apenas uma taxa de imposto nem os remédios disponíveis para os usuários.

Em 2024, o Banco Mundial aprovou um envelope de US$ 34 milhões para todo o projeto de gestão de finanças públicas, que está muito além dos costumes. O plano de aquisição inclui abordagens separadas para ambos os sistemas. Um pedido de manifestação de interesse para consultores não é nem a adjudicação do contrato de instalação nem a prova de que o software está em funcionamento.

O relatório de governança do FMI publicado em abril de 2026 já recomenda que o Líbano relate sobre o desempenho da administração fiscal e adapte as regras éticas dos serviços fiscais e aduaneiros. Para a nova avaliação, os primeiros elementos verificáveis serão o âmbito da missão, suas recomendações e ações que o departamento decidirá financiar. O anúncio não especifica os prazos de apuramento atuais e não estabelece um ganho de receita esperado.

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